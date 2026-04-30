Exatlon Hungary: Veszélybe került Gelencsér Timi szereplése?

Nagyban zajlik az Exatlon Hungary műsora, ahol csütörtökön ismét megfogyatkozott a Bajnokok csapata. Halász Jázmin és Ekler Luca párbajozott, ahol előbbi számára ért véget a verseny. A piros csapat öt versenyzőre fogyatkozott, így óriásit kell küzdeniük, hogy a továbbiakban a Kihívóktól távozzon valaki. Gelencsér Timi, bár nem versenyez, de így is hatalmas munkát végez, ami tegnapi bejelentése után nagy veszélybe került.

Gelencsér Timi minden nehézség ellenére mikrofont ragad és folytatja az Exatlonban való szereplését (Fotó: Máté Krisztián)

Gelencsér Timi betegen vezeti az Exatlont

Na, kinek sikerült harminc fokban megfázni? Igen, én lennék az. Az bosszant a leginkább, hogy végre elkezdtem élvezni a futásokat, hozzászoktam a harminc fokhoz, a kilencven százalékos páratartalomhoz, élveztem és most jöhet a kényszerpihenő

– mondta közösségi oldalán az Exatlon Hungary műsorvezetője.

Timi számára így nem lesz egyszerű a hátralévő időszak, mivel reggeltől estig a munka fogja kitenni a mindennapokat. Az Exatlon műsorvezetőjének lenni közel sem egyszerű feladat, ám betegen még nehezebb lesz az eddiginél. Gelencsér Timi azonban nem fél és próbál megoldást keresni a problémájára.

Az Exatlon 2026-os évadának két műsorvezetője, Gelencsér Timi és Palik László nagyon élvezi a dominikai életérzést (Fotó: TV2)

Gelencsér Timi így kúrálja magát

Valamit csinálnom kell, mert ilyen helyi, dominikai gyógyszerekkel próbálom enyhíteni a tüneteket, amik semmit nem érnek. Próbálok zöldséget, gyümölcsöt enni, de az a baj, hogy azokat csapvízzel mossák meg és attól tartok, hogy akkor meg a hasam fog fájni. Viszont muszáj kialudnom magam, mert utálom, amikor orrhangom van és ezt a mikrofon még jobban felerősíti

– jegyezte meg az Exatlon Hungary műsorvezetője.

Azt még nem tudni, hogy a héten mi lesz Gelencsér Timi sorsa, de elmondása alapján megpróbál kigyógyulni ebből és betegsége ellenére így is folytatni fogja a munkát. A nézők is ebben reménykednek, mivel Timi neve az évek alatt egybeforrt az Exatlonnal.