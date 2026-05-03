Tragédia: ablakból zuhant ki a mélybe a fiatal egyetemista

Szörnyű tragédia történt április 25-én, amikor egy egyetemista kiesett egy diákszövetségi ház ablakából a Kansas State Universityn. A hatóságok elmondták, hogy hajnali 3:15 körül érkeztek egy egészségügyi segélykéréshez a Manhattan városában, a Fremont Street 1200-as tömbjében található diákszövetségi házhoz.

Borzalmas tragédia: egy 19 éves egyetemista zuhant ki az ablakból, az életét már nem tudták megmenteni

Fotó: Unsplash/Illusztráció

Az egyetemista tragédiája mindenkit lesokkolt

A 19 éves Jack Fleischakert súlyos sérülésekkel vitték a helyi Via Christi kórházba, majd később a topekai Stormont Vail kórházba szállították át, ahol április 28-án, kedden végül meghalt. A hatóságok szerint nem merült fel idegenkezűség gyanúja. A család és barátok szerint Fleischaker vidám és rendkívül nagylelkű ember volt.

Ez egy tragikus baleset, amire senki sem számított. Egyetlen pillanat alatt teljesen megváltozott az életük

– mondta egy családi lelkész és barát. A család már korábban is súlyos veszteséget szenvedett: Jack húga, Natalie 13 évvel ezelőtt agydaganatban hunyt el.

A család már egyszer átélte egy gyermek elvesztésének felfoghatatlan fájdalmát, és most mindannyian azt kérdezzük: miért történt ez? Hogyan történhetett meg velük újra?

– tette hozzá a lelkész.

A hét elején több száz családtag, barát és közösségi tag búcsúzott el tőle a kórházban. A 19 éves fiatal szervdonor volt, így halála után mások életét mentheti meg – írja a People.