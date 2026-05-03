Megható találkozás: Oszter Alexandra és Manci sokáig nézegették egymást

A színésznő gyermekkora óta rajong a kutyákért, az Oszter-birtokon két hatalmas agár várja őt haza, ők a párja kutyái. Manci kölyökként, az esőben ázva szegődött mellé. Sokáig csak nézték egymást, majd a színésznő megsajnálta a kutyát, és mivel nem volt, aki magához vette volna, végül egy színházi kellékbe csomagolva ölelte magához. Oszter Alexandra és Manci azóta elválaszthatatlanok.

Oszter Alexandra kutyája, Manci jól érzi magát gazdája otthonában

Oszter Alexandra szerint Manci náluk biztonságban érzi magát

A színésznő emlékeiben örökre megmaradt az első találkozása a csapzott, és átázott kutyával. Az előadást követően a kollégákkal még bepakolták a színházi kellékeket a kisbuszba, amikor is szinte a semmiből ott termett az aprócska kölyökkutya. Oszter Alexandra fia éppen aznap törte el a karját, amikor Manci a családba került, így a kutyus gyógyír volt a bajban. Oszter Alexandra párja viszont egy alkalommal elhagyta az új családtagot.

„Az előadás után a semmiből termett ott Manci az autónk mellett, a szakadó esőben” – mesélte a színésznő a Hot! magazinnak. „A kollégák közül az egyik lakótelepen élt, a másiknak már volt kutyája. Sokáig nézegettük egymást, és végül megsajnáltam. Éjjel értünk haza. A kisfiamnak aznap eltört a karja, de amikor meglátta a kutyát, azonnal elfelejtette a búját-bánatát. Másnap a párom elvitte sétálni, és Manci elrohant. Amikor a párom hazaért, a kutya ott ült a lábtörlőn, és várta, hogy beengedjék. Elhatározta, hogy az lesz az otthona, ahová előző este hazavitték. Ott érezte biztonságban magát.”

Manci kinti-benti kutyus lett, és akkor sem szökik el, ha a kapu nyitva marad

„Manci a mai napig elássa a jutalomfalatot”

A kutyusnak különös szokásai voltak, melyek egytől-egyik a túlélés miatt alakultak ki, rögzültek nála. Időbe tellett, míg a rossz szokások eltűntek, azonban olyan is van, ami a mai napig megmaradt.

„Az első hónapokban sokszor elszökött, és általában egy darab száraz kenyérrel a szájában jött haza” – emlékezett vissza a színésznő.

Ennek az lehetett az oka, hogy nagyon rossz körülmények között tartották, és megszokta, hogy gondoskodnia kell magáról.

„Manci a mai napig elássa a jutalomfalatot – így akar tartalékolni. A fürdésre viszont furán reagál; ilyenkor olyan, mint egy lassított felvétel. Nem tiltakozik, de ettől függetlenül nem tartozik a kedvencei közé.”