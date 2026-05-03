Megható találkozás: Oszter Alexandra és Manci sokáig nézegették egymást
Manci Debrecenben, egy előadást követően szegődött a színésznőhöz. Oszter Alexandra megsajnálta a kutyát, ezért becsomagolta egy asztalterítőbe, és berakta a kocsiba.
A színésznő gyermekkora óta rajong a kutyákért, az Oszter-birtokon két hatalmas agár várja őt haza, ők a párja kutyái. Manci kölyökként, az esőben ázva szegődött mellé. Sokáig csak nézték egymást, majd a színésznő megsajnálta a kutyát, és mivel nem volt, aki magához vette volna, végül egy színházi kellékbe csomagolva ölelte magához. Oszter Alexandra és Manci azóta elválaszthatatlanok.
Oszter Alexandra szerint Manci náluk biztonságban érzi magát
A színésznő emlékeiben örökre megmaradt az első találkozása a csapzott, és átázott kutyával. Az előadást követően a kollégákkal még bepakolták a színházi kellékeket a kisbuszba, amikor is szinte a semmiből ott termett az aprócska kölyökkutya. Oszter Alexandra fia éppen aznap törte el a karját, amikor Manci a családba került, így a kutyus gyógyír volt a bajban. Oszter Alexandra párja viszont egy alkalommal elhagyta az új családtagot.
„Az előadás után a semmiből termett ott Manci az autónk mellett, a szakadó esőben” – mesélte a színésznő a Hot! magazinnak. „A kollégák közül az egyik lakótelepen élt, a másiknak már volt kutyája. Sokáig nézegettük egymást, és végül megsajnáltam. Éjjel értünk haza. A kisfiamnak aznap eltört a karja, de amikor meglátta a kutyát, azonnal elfelejtette a búját-bánatát. Másnap a párom elvitte sétálni, és Manci elrohant. Amikor a párom hazaért, a kutya ott ült a lábtörlőn, és várta, hogy beengedjék. Elhatározta, hogy az lesz az otthona, ahová előző este hazavitték. Ott érezte biztonságban magát.”
„Manci a mai napig elássa a jutalomfalatot”
A kutyusnak különös szokásai voltak, melyek egytől-egyik a túlélés miatt alakultak ki, rögzültek nála. Időbe tellett, míg a rossz szokások eltűntek, azonban olyan is van, ami a mai napig megmaradt.
„Az első hónapokban sokszor elszökött, és általában egy darab száraz kenyérrel a szájában jött haza” – emlékezett vissza a színésznő.
Ennek az lehetett az oka, hogy nagyon rossz körülmények között tartották, és megszokta, hogy gondoskodnia kell magáról.
„Manci a mai napig elássa a jutalomfalatot – így akar tartalékolni. A fürdésre viszont furán reagál; ilyenkor olyan, mint egy lassított felvétel. Nem tiltakozik, de ettől függetlenül nem tartozik a kedvencei közé.”
Manci a hálószobából sincs kitiltva
Természetesen Alexandra is letette a nagy esküt, hogy a kutya nem mehet majd be a hálószobába, de ez náluk sem tartott sokáig. Manci nem csak a szívébe lopta meg magát, a ház minden helyiségébe bejárása van.
„Ma már akkor sem megy el, ha a kapu nyitva marad. Helyette nagyokat lustálkodik a kanapén. Volt saját ágyacskája is, de lassan-lassan felkúszott az ágyamba. Először persze a kanapén feküdt, de az ágyam lett a végállomás. Mindezt olyan hihetetlenül kedvesen tette, hogy nem volt szívem lerakni.”
