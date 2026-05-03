Vérfagyasztó üzenet áll a kihalt magyar tekepályán: sorban tűntek el a játékosok - Galéria
Felirat figyelmeztet az épületben. A tekepálya őrzi a boldog idők emlékeit.
Meccsek zajától volt hangos a magyar tekepálya, de mostanra, csak a csend övezi. Eltűntek a tekebábuk és a golyók is, csak a pálya maradt, amit már kikezdett az idő. A hely évek óta elhagyatottan áll.
A „Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket, rengeteg helyen járt már. Megmozgatta az emberek fantáziáját például a Pest vármegyei luxusvilla, vagy az elhagyatott magyar hotel, de a bunkermúzeum is sokakat foglalkoztatott. Most egy elhagyatott tekepályát mutat be.
A tekepályán régóta nem játszott senki, de a figyelmeztető felirat még ott áll: „Vigyázz a kezedre!”
Urbex jelentése:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztház, tanya. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
