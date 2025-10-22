Szétdúlt papírok és porosodó pianínó: értékes kincseket rejt a Pest vármegyei luxusvilla

Rejtélyes villára bukkant egy magyar urbexes Pest vármegyében. A család emlékek formájában hátrahagyta az egész múltját. Nem lehet tudni, hogy pontosan mikor és miért tűntek el, de valószínűleg sietősen kellett távozniuk. A luxusvilla falai titkokat őriznek.

Az elhagyatott luxusvilla Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket, rengeteg helyen járt már. Megmozgatta az emberek fantáziáját például a puszta közepén talált titokzatos diszkó, ahonnan eltűntek a bulizó fiatalok, vagy az elhagyatott magyar panzió, de a titkos kutatótábor is sokakat foglalkoztatott.

Most egy elhagyatott, Pest vármegyei villára bukkant.

A hatalmas épület padlóján hivatalos papírok hevernek szanaszét. Rengeteg érték maradt az elhagyatott falak között, az egyik szobában egy pianínó porosodik, a fürdőben egy jakuzzi áll, több, üres terráriumot is hátrahagytak. A modern berendezések ellenére a konyhafiókban retró holmik sorakoznak.

