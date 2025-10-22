Szétdúlt papírok és porosodó pianínó: értékes kincseket rejt a Pest vármegyei luxusvilla
Újabb rejtélyes épületre bukkant egy magyar urbexes. A luxusvilla lakóinak valószínűleg sietősen kellett távozniuk.
Rejtélyes villára bukkant egy magyar urbexes Pest vármegyében. A család emlékek formájában hátrahagyta az egész múltját. Nem lehet tudni, hogy pontosan mikor és miért tűntek el, de valószínűleg sietősen kellett távozniuk. A luxusvilla falai titkokat őriznek.
A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket, rengeteg helyen járt már. Megmozgatta az emberek fantáziáját például a puszta közepén talált titokzatos diszkó, ahonnan eltűntek a bulizó fiatalok, vagy az elhagyatott magyar panzió, de a titkos kutatótábor is sokakat foglalkoztatott.
Most egy elhagyatott, Pest vármegyei villára bukkant.
A hatalmas épület padlóján hivatalos papírok hevernek szanaszét. Rengeteg érték maradt az elhagyatott falak között, az egyik szobában egy pianínó porosodik, a fürdőben egy jakuzzi áll, több, üres terráriumot is hátrahagytak. A modern berendezések ellenére a konyhafiókban retró holmik sorakoznak.
Urbex jelentése:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg, és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
