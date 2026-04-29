Penész szaga és por mindenütt: elfeledett magyar bunker ajtaját nyitották fel, kincseket találtak benne – galéria
Rengeteg katonai felszerelés, gyógyszer és régi tárgy lapul az óvóhelyen. Rejtélyes bunkert találtak Magyarországon.
Meredek lépcsősor vezet a földalatti bunker zöldre festett vasajtajához. Az óvóhelynek is alkalmas létesítmény rengeteg titkok őrizhet.
A „Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket, rengeteg helyen járt már. Megmozgatta az emberek fantáziáját például a Pest vármegyei luxusvilla, vagy az elhagyatott magyar hotel, de a piros szobás ház is sokakat foglalkoztatott. Most egy rejtélyes, magyar bunkermúzeumba látogatott el.
Gázálarcok, csizmák és katonaruhák is sorakoznak a polcon, az asztalon poros üvegcsék hevernek. Az egymásra halmozott székek lábát belepte a penész. Az üvegesszekrény régi gyógyszerekkel van tele. A földalatti bunker évek óta elhagyatott lehet.
Urbex jelentése:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztház, tanya. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
