Egy várandós nő életébe került az orvosok figyelmetlensége
A 22 éves Zoe Tighe, aki 14 héten át nem tudott a terhességéről, és négyszer fordult orvoshoz panaszaival, végül szepszis következtében meghalt – vele együtt a meg nem született gyermeke is.
Zoe Tighe hat hét alatt négyszer jelentkezett a helyi sürgősségi osztályon alhasi fájdalmakkal. Nem tudta, hogy terhes, és az orvosok egyik alkalommal sem végeztek terhességi tesztet, hanem visszatérő húgyúti fertőzésként kezelték. Utolsó kórházi látogatásakor diagnosztizálták nála a szepszist, egy vizsgálat pedig kimutatta, hogy 14 hetes terhes volt, de a magzat már meghalt. A halottkémi vizsgálat szerint a magzat szepszisben hunyt el, Tighe pedig szeptikus sokkba került egy húgyúti fertőzés miatt, a ketaminhasználatból eredő orvosi szövődményekkel összefüggésben.
A norwichi vizsgálaton elhangzott, hogy Tighe 17 évesen kezdett drogot használni apja halála után. Három évvel később súlyos hólyagfekély, gyakori húgyúti fertőzések, inkontinencia és krónikus fájdalom alakult ki nála. 2021 márciusában ketamin okozta hólyagproblémák kezelésére szakosodott szolgáltatáshoz irányították, de a fájdalmak miatt addigra már nem dolgozott. Részt vett egy rehabilitációs programban, amely 2023 márciusában zárult, de két héttel később visszaesett.
A meghallgatáson elhangzott, hogy Tighe-t 2023. április 24-én, május 22-én, június 2-án és június 7-én vitték be a James Paget Kórház sürgősségi osztályára. Június 24-én otthon esett össze, ezután szállították kórházba. CT-vizsgálat súlyos vesefertőzést és terhességet mutatott ki, ami óriási sokként érte, ugyanakkor az is kiderült, hogy elvetélt. Megállapították a szepszist, majd még aznap átszállították a Norfolk and Norwich Kórházba.
Az orvosok levezették a szülést és megpróbálták stabilizálni az állapotát, de június 25-én hajnalban háromszor is szívleállása volt, és másnap meghalt. A vizsgálat szerint fájdalmai olyan súlyosak voltak, hogy időnként tolószékbe kényszerült, és öngyilkossági gondolatai is voltak.
A nő édesanyja a meghallgatás elején azt mondta, hogy lányát a sürgősségi osztályon szinte meg sem vizsgálták. Johanna Thompson halottkém megállapította, hogy ugyan elmulasztották korábban felismerni a terhességet, ez nem okozta a halálát, mivel sem a szülőcsatornában, sem a magzatban nem volt fertőzés.
A halál okaként a húgyúti fertőzés miatt kialakult szeptikus sokkot jelölte meg, amely a ketaminhasználatból eredő orvosi szövődményekkel függött össze. Egy független szakértő szerint Tighe a ketamin okozta hólyagszindróma harmadik, legsúlyosabb stádiumában volt.
A halottkém hozzátette: ha a nő korábban tudott volna a terhességéről, valószínűleg más egészségügyi segítséget is elfogadott volna, ugyanakkor a terhesség nem okozta a halálos fertőzést. A kórházban azóta módosították a gyakorlatot, és minden fogamzóképes korú nőnél rutinszerűen végeznek vérvizsgálatot.
A halottkém részvétét fejezte ki az édesanyának és a partnernek. Az anya elmondta: lánya előtt ígéretes karrier, biztos otthon és párkapcsolat állt, de fizikai állapota nagyon rossz volt, és állandó, erős fájdalmakkal küzdött – számolt be a tragikus esetről a Mirror.
