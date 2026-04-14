„Azt hittem, csak emésztési zavarom van: azután kimondták, hogy már csak kilenc hónapom maradt hátra!”

Nem gondolta, hogy súlyos betegség állhat a tünetek mögött. Csupán emésztési zavarra gondolt az édesapa, a valóság azonban teljesen lesújtotta.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.14. 16:00
A 67 éves, Kentben élő Lawrence Fox először 2024 júliusában figyelt fel arra, hogy valami nagyon nincs rendben. Az édesapa kezdetben emésztési zavarra gyanakodott, azonban a tünetek egy sokkal súlyosabb betegségre utaltak, majd az orvosok mindössze kilenc hónapot jósoltak a férfinak.

Emésztési zavarnak hitte a tüneteit: valójában halálos betegség állt a panaszok mögött

Azt hitte, csupán emésztési zavar: a valóság lesújtó volt

Lawrence Fox így emlékezett vissza a tüneteire:

Nem tudtam rendesen megemészteni az ételt, gyakorlatilag csak úgy kijött belőlem. Az egyik pillanatban még a mosdóba akartam menni, a következőben már nem történt semmi, attól függően, hogy mikor ettem. Hasmenésem is volt, a székletem nagyon lágy lett, és amint ettem, nem sokkal később már a WC-n ültem.

Az édesapa panaszait kezdetben egy korábbi betegségnek, a divertikulitisznek tulajdonították, amelynek során a bél fertőzötté vagy gyulladttá válik. Lawrence-nek antibiotikum-kúrát írtak fel a feltételezett fertőzésre, azonban, amikor a tünetei nem enyhültek, endoszkópiás vizsgálatra utalták be. Miután az elvégzett vizsgálat nem hozott eredményt, CT-vizsgálatra kellett mennie. Mindeközben a férfi nagyon le is fogyott, amit viszont a stressznek tudott be, mivel az édesanyja ekkoriban szepszisben haldoklott.

Lawrence-szel végül lesújtó hírt közöltek: az orvosok egy 75 milliméteres daganatot fedeztek fel, majd 4. stádiumú hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála. Ekkor mindössze kilenc hónapos élettartamot jósoltak neki. Mivel a daganat egy fő artéria közelében helyezkedett el, a sebészek nem tudták megoperálni, így Lawrence-nek kemoterápián kellett átesnie. 

Az NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) szerint az azonos diagnózissal rendelkező emberek kevesebb mint 10 százaléka él öt évig. Miután befejezte a napi kilenc órás, 12 körből álló kemoterápiát és sugárterápiát, Lawrence daganata csodával határos módon 15 milliméteresre zsugorodott, ami azt jelenti, hogy a rákja már nem tartozik a 4. stádiumba - számolt be róla a Daily Star.

A férfi azóta megtanult együtt élni a betegséggel, sőt, a sportoláshoz is visszatért, mialatt a 40 éves fia, Jamie egy maraton lefutásával igyekszik pénzt gyűjteni az édesapja betegségének kezelésére. Lawrence jelenleg arra buzdít mindenkit, aki bizonytalan a tüneteit illetően, hogy haladéktalanul kérjen orvosi segítséget:

Ha nem érzed jól magad, és ez az emésztéssel kapcsolatos, ha folyamatosan emésztési zavarokkal küszködsz, vagy a székletürítésed látszólag ok nélkül megváltozik, akkor vizsgáltasd ki magad. Lehet, hogy baj van, az is lehet, hogy nincs. Viszont nem kerül semmibe: csak telefonálj, és vizsgáltasd ki magad.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
