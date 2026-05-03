Fekete démonként hódít: Kiszel Tünde meghúzta a váratlant a májusi naptárfotón

Újabb hónap, újabb meglepetés a naptárdíva háza táján. Kiszel Tünde a májusi oldalon teljesen új arcát mutatja. A jól ismert, évről évre nagy sikerrel futó falinaptár új oldalán ezúttal egy sötétebb, már-már misztikus hangulatú fotóval rukkolt elő Tünde – nem véletlenül, hiszen a jubileumi kiadás minden hónapra tartogat valami különlegeset.

A Kiszel Tünde naptár most ünnepli 25. jubileumi évfordulóját

Így néz ki Kiszel Tünde a májusi fotón

A friss Instagram-poszt alapján Tünde egyfajta „fekete démonként” tündököl: hangsúlyos smink, erőteljes tekintet és drámai styling jellemzi az összhatást. Kiszel Tünde ezúttal fekete hajjal, határozott kiállással, és a tőle megszokott mellbedobással pózol jubileumi naptárában, amely már most felkavarta a rajongókat. Tünde évről évre igyekszik megújulni, miközben megőrzi ikonikus megjelenését.

A naptár különlegessége, hogy már évtizedek óta stabil helyet foglal el a hazai sztárvilágban, és minden évben látványos, gondosan megkomponált fotókkal jelentkezik. Kiszel Tünde maga is többször hangsúlyozta, mennyire fontos számára, hogy minden kép egyedi hangulatot képviseljen – legyen szó klasszikus díváról vagy épp egy sötétebb, karakteresebb alteregóról. A májusi fotóval egy biztos: sikerült felkavarni az állóvizet.

Kiszel Tünde mindig boldogan dedikálja a megvásárolt naptárokat

Kiszel Tünde naptáráért sorban állnak fiatalok

A Kiszel Tünde naptár minden évben újra és újra felkerül az otthonok falára – immár 25. éve. A jubileumi kiadás ezúttal Horvátországban készült, ahol a tengerparti hangulat és a mediterrán fények tették még varázslatosabbá a képeket. A fotókat ismét Budai Tibor fotóművész készítette, a borítón látható ruhát pedig Király Beáta divattervező álmodta meg. A művészi értékkel bíró koprodukcióban részt vett Nagy Renáta Nikole, Sonja Esküvői Ruhaszalon és a Crystal Store mint ruhatervezők. Tünde különösen büszke arra, hogy a stáb ezúttal családiasra sikerült: Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella is részt vett a munkában – ő készítette a sminkeket, így igazi anya-lánya projekt lett a jubileumi naptár. A 25 éves évforduló alkalmából Tünde november 6-án nyilvános dedikálást tartott, ahol bárki találkozhat vele. „Sokan jönnek, hála Istennek, sok fiatal is – egyetemisták, huszonéves rajongók. Kedvesek, tisztelettudóak, sorban állnak, és mindenkinek névre szólóan dedikálok, s készítünk közös fotókat” – mesélte mosolyogva és büszkén Tünde korábban a Borsnak.