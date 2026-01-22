Nem tudunk betelni a látvánnyal: szuper szexi fotók érkeztek Kiszel Tündéről
A naptárdíva a közösségi oldalán mutatta meg a képeket. Kiszel Tündéről bikinis fotók is készültek.
Ahogy arról már beszámoltunk, Kiszel Tünde idei éve utazással indult, hiszen a csinos modell a napokban a lányával közösen egy melegebb éghajlatú helyre, Dubajba utazott.
Bikiniben mutatta meg hihetetlen alakját Kiszel Tünde
A naptárdíva az utazásról most újabb fotókat osztott meg a közösségi oldalán. Az első néhány képen Kiszel Tünde bikiniben mutatta meg elképesztő alakját, de a többi fotón is nagyon jól látszik, hogy mennyire élvezi a pihenést Dubajban.
Télből a tavaszba – Dubaj, megérkeztem! Napsütés, pálmák, új energiák!
– olvasható a naptárdíva posztjában.
A rajongók nem győznek betelni a látvánnyal. Záporoznak a dicsérő kommentek.
„Gyönyörű vagy, Tünde” – fogalmazott az egyik hozzászóló.
„Gyönyörű vagy képen meg jól nézel ki is” – jegyezte meg egy másik követő.
„Kellemes pihenést” – kívánta egy harmadik kommentelő.
Mutatjuk a Kiszel Tündéről készült lélegzetelállító fotósorozatot:
