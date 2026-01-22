Nem tudunk betelni a látvánnyal: szuper szexi fotók érkeztek Kiszel Tündéről

Ahogy arról már beszámoltunk, Kiszel Tünde idei éve utazással indult, hiszen a csinos modell a napokban a lányával közösen egy melegebb éghajlatú helyre, Dubajba utazott.

Kiszel Tünde ismét lenyűgözte a rajongóit – Fotó: Szabolcs László / Metropol

Bikiniben mutatta meg hihetetlen alakját Kiszel Tünde

A naptárdíva az utazásról most újabb fotókat osztott meg a közösségi oldalán. Az első néhány képen Kiszel Tünde bikiniben mutatta meg elképesztő alakját, de a többi fotón is nagyon jól látszik, hogy mennyire élvezi a pihenést Dubajban.

Télből a tavaszba – Dubaj, megérkeztem! Napsütés, pálmák, új energiák!

– olvasható a naptárdíva posztjában.