Nem tudunk betelni a látvánnyal: szuper szexi fotók érkeztek Kiszel Tündéről

A naptárdíva a közösségi oldalán mutatta meg a képeket. Kiszel Tündéről bikinis fotók is készültek.

Szerző: KL
Létrehozva: 2026.01.22. 21:00
Ahogy arról már beszámoltunk, Kiszel Tünde idei éve utazással indult, hiszen a csinos modell a napokban a lányával közösen egy melegebb éghajlatú helyre, Dubajba utazott.

2025.11.06_Kiszel Tünde naptárbemutató
Kiszel Tünde ismét lenyűgözte a rajongóit – Fotó: Szabolcs László / Metropol

Bikiniben mutatta meg hihetetlen alakját Kiszel Tünde

A naptárdíva az utazásról most újabb fotókat osztott meg a közösségi oldalán. Az első néhány képen Kiszel Tünde bikiniben mutatta meg elképesztő alakját, de a többi fotón is nagyon jól látszik, hogy mennyire élvezi a pihenést Dubajban.

Télből a tavaszba – Dubaj, megérkeztem! Napsütés, pálmák, új energiák!

– olvasható a naptárdíva posztjában.

A rajongók nem győznek betelni a látvánnyal. Záporoznak a dicsérő kommentek.

„Gyönyörű vagy, Tünde”  – fogalmazott az egyik hozzászóló.

„Gyönyörű vagy képen meg jól nézel ki is”  – jegyezte meg egy másik követő.

„Kellemes pihenést”  – kívánta egy harmadik kommentelő.

Mutatjuk a Kiszel Tündéről készült lélegzetelállító fotósorozatot:

 

