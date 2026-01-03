Kiszel Tünde csupasz vállakkal, hatalmas dekoltázzsal köszöntötte a januárt

Új év, új falinaptár! Van, ami nem változik: Kiszel Tünde 2026-ra is friss falinaptárral készült, ráadásul azzal a jó szokásával sem hagyott fel, hogy minden hónap elején közzéteszi az adott oldalt az Instagram-felületén. Így tett 2026 januárjában s. S míg az ország a szilveszteri hóesés élményének nyomaiban gyönyörködik, addig Hunyadi Donatella édesanyja egy horvátországi fotón kalapban, csupasz vállakkal, hatalmas dekoltázzsal köszönti a januárt.

Kiszel Tünde 2026-ban is megőrizte jó szokását! Közösségi oldalán osztja meg friss naptárja fotóit. Minden hónapra jut egy kép (Fotó: Szabolcs László / Metropol)

Kiszel Tünde 2026-os januári naptárképe tűzbe hozta a rajongókat

Csak úgy röpködnek a bókok Kiszel Tünde Instagram-oldalán, a rajongók nem győzik dicsérni a kedvencüket. Íme néhány az elismerő hozzászólás közül:

„Falam fénypontja a naptárad! Nagyon jó lett, gratulálok, Tündém!”

„Egészen elképesztő vagy! Csodálatos a ruhaválasztás, igéző szépség! Nagyon boldog új évet:)”

„Igazi sellő vagy”