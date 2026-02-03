„Még most is a hatása alatt vagyok” Így pompázott kiszel Tünde az operában

Kiszel Tünde is azon hírességek egyike, akik szenvedélyesen szeretik a kultúrát és szívesen járnak olyan helyekre, ahol részesei lehetnek. Magyarország híres naptárdívája rendszeres Operalátogató, ehhez kellően öltözik fel, ha alkalom adja.

Kiszel Tünde rendszeresen jár operába Fotó: Kiszel Tünde

Kiszel Tünde az Operaház törzslátogatója

Talán nincs is olyan darab, amit a népszerű díva ne látott volna, hiszen nem telik el úgy talán egy hét sem, hogy ne lássuk elragadó és operához méltó öltözékben őt.

Az aranytorkú Hunyadi Donatella édesanyja, megadja módját megjelenésének, nem csak dedikálásaira vagy a naptárfotóihoz tud egy elegáns ruhát választani. A díva felfedte, milyen szettet választott a Magyar Állami Operaházba és meg kell hagyni, ámulatba ejtő.

Kiszel Tünde egy rendkívül mélyen kivágott királykék estélyiben pompázott, amihez egy aprócska kék csillogós blézert vett fel. A sminkje a ruhájához illően, szintén kék volt, nyaklánca pedig ragyogott nyakában.

Verdi egyik operáját nézte meg, az Aida-t, ami legalább annyira elvarázsolta őt, mint ő követőit.

Még most is a hatása alatt vagyok. Gyönyörű zene, megrendítő történet, lenyűgöző előadás, remek szereposztás! Nagy élmény volt

- írta bejegyzésében.

Rajongóit is elragadta Tünde megjelenése, nem győzték dicsérni őt.

Mellesleg nagyon jó

Királynő !

Nagyon csinos vagy Tünde!

- fűzték fotóihoz.