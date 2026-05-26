Majdnem meghalt a humorista – egy 272 kilós hűtő szorította a konyhapulthoz

A 39 éves tartalomgyártó egyedül volt otthon a gyermekeivel, amikor a baleset történt. Elmondása szerint a fia nem sokkal korábban felmászott a falra rögzített hűtőre, amitől az kissé elmozdult. Clery ezután megpróbálta visszatolni a helyére a hatalmas rozsdamentes acélhűtőt, ám az egy pillanat alatt ráborult – írja a LadBible.

A kétgyermekes humorista alig kapott levegőt – Fotó: Freepik – illusztráció

Laura Clery azt mondta, a hűtő teljes súlyával rázuhant, ő pedig beszorult a készülék és a konyhapult közé. Később úgy fogalmazott: azt hitte, nem jut ki élve a helyzetből. A humorista szerencséjére a telefonja a zsebében volt, így még tudta értesíteni a segélyhívót. Három tűzoltó emelte le róla a több száz kilós hűtőt, majd kórházba szállították.

Clery szerint a fájdalom olyan erős volt, mint a szülési fájások teljes kitágulásnál. Közben folyamatosan arra gondolt, hogy ha elájul, a két gyereke egész éjszaka egyedül marad a házban. Végül csodával határos módon nem szenvedett csonttörést. Jelenleg otthon lábadozik, de saját bevallása szerint még mindig nagyon megviselt állapotban van.

A történtekről több videót és bejegyzést is megosztott az Instagramon, ahol külön megköszönte a tűzoltók segítségét. Azt írta, a férfiak „igazi angyalokként” mentették meg az életét.

A baleset után azonban kritikák is érték. Többen furcsállták, hogy a mentés utáni pillanatokat is videóra vette, mások pedig azt kifogásolták, hogy a teljes történetet fizetős Patreon-tartalomként osztotta meg követőivel.

Laura Clery egy hozzászólásban azt is állította, hogy a hűtőt nem megfelelően szerelték be, ezért pert tervez indítani az ügyben.