Kiderült a kétszeres NASCAR bajnok tragikus halálának oka

A kétszeres NASCAR Cup Series-bajnok Kyle Busch halálának okát szepszisnek nyilvánították. Az autóversenyző még május 21-én hunyt el, amit családja egy közleményben osztott meg.

A Busch családnak átadott orvosi vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a súlyos tüdőgyulladás szepszissé alakult, ami gyors és elviselhetetlen szövődményeket eredményezett.

- írták a hozzátartozók, hozzátették: „A család további megértést és a magánélet védelmét kéri ebben a nehéz időszakban.”

A NASCAR és családja által kiadott csütörtöki közös közleményben a 41 éves versenyzőt úgy jellemezték, mint ritka tehetség, amilyen generációnként egyszer születik, és aki mély kapcsolatot ápolt minden korosztályú versenyrajongóval.

Az észak-karolinai General Motors oktatóközpontjából érkező segélyhívás szerint Busch szerdán, egy nappal a halála bejelentése előtt vért köhögött fel „Van egy személyem, akinek, légszomja van, nagyon melege van, azt hiszi, hogy el fog ájulni, és egy kicsit vérzik– vért köhög fel” – hallani a délután fél 5 körüli hívásban. A bejelentő szerint a versenyző ekkor éber volt, és a mosdó padlóján feküdt.

Busch korábban már kért orvosi segítséget Watkins Glen-i verseny idejében, május 10-én, sőt tragikus halála előtt alig egy héttel még versenyt is nyert - írta az Unilad.