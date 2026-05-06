Eltűnt egy fiatal lány a VII. kerületből - Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 17 éves Esztert

Az eltűnt 17 éves lányt a rendőrök nagy erőkkel keresik.

Eltűnt egy fiatal lány a VII. kerületből

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság 01070-157/135/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó F. H. Eszter ügyében.

A 17 éves lány jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik. Orvosi segítségre szorulhat, a rendőrök keresik, írja a Police.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki F. H. Eszter tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.