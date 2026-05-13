Nem volt még elég? Arne Slot ismét felforgatná a Liverpoolt
A Liverpool a jelek szerint idén nyáron sem fogja vissza magát az átigazolási piacon. Arne Slot újabb nagyszabású keretátalakításra készül, ami egyben azt is jelenti, hogy a holland vezetőedzőre minden eddiginél nagyobb nyomás nehezedhet a következő idényben.
Gyakorlatilag borítékolható, hogy a Liverpool idén nyáron is aktív lesz a nyári átigazolási piacon, ahogy az is, hogy Mohamed Szalah távozása után egy szélső támadó mindenképpen érkezik az Anfieldre. Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) és Yan Diomande (RB Leipzig) neve már hónapok óta ott van a Premier League-címvédő kívánságlistáján, ám mindkettőjükért busás árat kell fizetni. Egy újabb nagybevásárlás után pedig Arne Slot számára végképp elfogynának a kifogások.
Barcola és Diomande piaci értékét egyaránt 70-80 millió euró környékére becsülik, utóbbi esetében azonban könnyen tovább emelkedhet az ár. A Lipcse ugyanis ragaszkodna a megtartásához, miközben a rengeteg kérő miatt akár komoly licitháború is kialakulhat érte.
Nem kizárt, hogy a mindössze 19 éves, mindkét szélen bevethető támadó végül a 100 millió eurós határt is átlépi.
Mindeközben a középpálya megerősítése szintén napirenden van Liverpoolban. A Szoboszlai Dominik mellett játszó Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch teljesítménye idén jelentősen visszaesett, míg Curtis Jones távozása folyamatos beszédtéma az Anfielden. A kiszemeltek között felmerült Adam Wharton (Crystal Palace) neve, akiért az angol sajtó szerint körülbelül 80 millió eurót kérhet a londoni klub.
Arne Slot a Chelsea elleni legutóbbi döntetlent követően maga is utalt arra, hogy jelentős erősítések várhatók a nyáron, ám ez a kijelentés a szurkolók és a média részéről is negatív visszhangot váltott ki. Nem véletlenül: a klub már 2025 nyarán is közel félmilliárd eurót fordított új igazolásokra, ám az érkezők jelentős része eddig elmaradt a várakozásoktól.
Nem marad több kifogása Arne Slotnak
Egy újabb, hasonló volumenű átigazolási időszak után egyértelmű elvárássá válna a bajnoki cím megszerzése és a kiemelkedő Bajnokok Ligája szereplés, ami a szurkolók többsége szerint már idén is elérhető lett volna egy rátermettebb edzővel.
