Könnyeivel küzd az új Szalah: súlyos tragédia nyomja a lelkét

A Liverpoolból nyáron távozó Mohamed Szalah legvalószínűbb utódjának tartják Yan Diomandét. Gulácsi Péter és Orbán Willi 19 éves csapattársa tavaly szinte a semmiből robbant be a labdarúgás elitjébe. Az elefántcsontparti szélsőt 2025 márciusában még nem is értékelte a Transfermarkt, most pedig már 75 millió euróra (29 milliárd forint) taksálja (ezzel korosztályában ő a második legtöbbre becsült játékos, alig elmaradva a Barcelona spanyol válogatott védője, Pau Cubarsí mögött). A megszerzése pedig mintegy 120 millió euróba (45,6 milliárd forint) kerülne a Poolnak. A saját bevallása szerint gyerekkora óta a Vörösöknek szurkoló támadó számára az átigazolás nemcsak az álma beteljesülése lenne, hanem némi gyógyír is a szívfájdalmára: 2024 végén meghalt szeretett kishúga.

Yan Diomandé tavaly májusban, még a Leganes színeiben lőtte első profi gólját az Espanyolnak, amit az elhunyt kishúga emlékének ajánlott Fotó: Facebook/ClubDeportivoLeganes

Diomandé a német klub videójában beszélt a máig tartó gyászáról. 2025 májusában, a profik között szerzett első gólja után arcát a meze alá rejtve, a gyepre borulva potyogtak a könnyei a spanyol pályán.

Korábban ugyanis megfogadta édesanyjuknak, hogy az elhunyt kistestvére emlékének fogja ajánlani az első találatát.

Nagyon szerettem a húgomat, és elveszítettem őt. Az élet néha sajnos ilyen. Mindmáig gyakran gondolok rá. Ma már mindenem megvan, de nem oszthatom meg vele mindezt. Pedig az volt az álmom, hogy őt boldoggá és büszkévé tegyem. Csakhogy többé már nem láthatom

– mondta elérzékenyülve a lehetséges "új Szalah", aki nemrég, a húga halálnak első évfordulóján így üzent az Instagramon:

„Tudod, hogy a szívemben hordozlak és minden nap folynak a könnyeim érted, sosem fognak elapadni. Nyugodjon békében a lelked, kishúgom. Szeretlek.”

A lipcseiek egyébként nem véletlenül mérik aranyáron a szinte valamennyi tehetős sztárklub kívánságlistáján szereplő Diomandét, aki akár Mohamed Szalah utódja is lehet az Anfielden. Tavaly nyáron úgy adtak érte 20 millió eurót (7,8 milliárd forint) a spanyol Leganesnek, hogy ott csak tíz tétmeccset játszott és két gólt szerzett a profik között. Erre Gulácsiékat ebben a szezonban már 29 mérkőzésen 11 góllal és 8 gólpasszal segítette.