Orbán nemet mondott a Liverpool őrült tervére
Orbán Willi figyelmeztette Szoboszlai Dominik főnökeit. A Liverpoolnak minimum 100 millió euróval kell kopogtatnia a Mohamed Szalah utódjául kinézett csodatiniért.
Gulácsi Péter és Orbán Willi lipcsei csapattársa, Yan Diomande a topligák egyik lenagyobb felfedezettje a 2025/26-os futballszezonban. Az RB Leipzig tavaly nyáron a spanyol másodosztályú Leganéstől 20 millió euróért (7,7 milliárd forint) szerződtette az akkor még csak 18 éves elefántcsontparti szélsőt. A spanyoloknál mindössze 10 meccsen 542 percnyi játék után csapott le rá a német Bundesliga dobogóesélyese, ott pedig elég volt pár hónapnyi brillírozása, és máris sorban áll érte minden valamirevaló sztárklub. A gyerekkori kedvencének mondott Liverpool is ajánlatra készült a Mohamed Szalah utódjául kipécézett Diomandéért, csakhogy Orbán közbeszólt.
A lipcseiek magyar válogatott védője így reagált, amikor egy nyilatkozata során szóba került a többek között a Bayern München, a Pais Saint-Germain, a Manchester United és a Chelsea kívánságlistáján is szereplő csodatini sorsa:
„Úgy tudom, nincs kivásárlási záradék a szerződésében” – utalt arra Orbán Willi, hogy korábban az RB több sztárját is ilyen kitételnek köszönhetően vitték el tőlük (igaz, borsos áron) a tehetősebb klubok, Szoboszlai Dominikra például 2023 nyarán a kivásárlási záradék határidejének napján csapott le éppen a Liverpool.
A lipcsei vezetők azonban tanultak a történtekből, és újabban nagy összegért sem adnak ilyen kiskaput az értékeik idő előtti távozásához. Márpedig meg akarják még tartani a szezonbeli 18 tétmeccsén 7 gólt és 4 gólpasszt termelt szélsőt, akinek a becsült piaci értéke nyár óta már a 30-szorosára (1,5-ről 45 millió euróra, azaz 17,4 milliárd forintra) ugrott.
100 millió euró alatt szóba sem állnak a Liverpoollal
„Amikor Jürgen Klopp meglátta a statisztikai adatait és a videókat róla, rávágta: «Gyerünk, gyerünk, meg kell szerezni!»” – mondta a tavaly januárig amerikai akadémiáknál nevelkedett Diomande felfedezéséről Marcel Schäfer lipcsei sportigazgató, míg a főszponzor Red Bull egyik alelnökeként ténykedő Oliver Mintzlaff így fogalmazott a szupertehetséggel kapcsolatos terveikről:
„Egy ilyen fiatal játékost nem szabad egyetlen év után eladni. Az RB Leipzig az utóbbi években elérte, hogy akár topjátékosok is nyugodtan itt maradhatnak hosszabb ideig. A felügyelőbizottság elnökeként mondhatom, akkor is itt lesz a következő szezonban, ha 80-90 millió eurós ajánlat fut be érte.”
Más kérdés, hogy a Poolnál nem is ennyivel, hanem 100 millióval (39 milliárd forint) készülnek kopogtatni érte.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre