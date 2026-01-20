Orbán nemet mondott a Liverpool őrült tervére

Gulácsi Péter és Orbán Willi lipcsei csapattársa, Yan Diomande a topligák egyik lenagyobb felfedezettje a 2025/26-os futballszezonban. Az RB Leipzig tavaly nyáron a spanyol másodosztályú Leganéstől 20 millió euróért (7,7 milliárd forint) szerződtette az akkor még csak 18 éves elefántcsontparti szélsőt. A spanyoloknál mindössze 10 meccsen 542 percnyi játék után csapott le rá a német Bundesliga dobogóesélyese, ott pedig elég volt pár hónapnyi brillírozása, és máris sorban áll érte minden valamirevaló sztárklub. A gyerekkori kedvencének mondott Liverpool is ajánlatra készült a Mohamed Szalah utódjául kipécézett Diomandéért, csakhogy Orbán közbeszólt.

Orbán Willi (balra) jelezte a Liverpoolnak: nem lesz olyan könnyű megszerezni Yan Diomandét, mint volt Szoboszlai Dominikot (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A lipcseiek magyar válogatott védője így reagált, amikor egy nyilatkozata során szóba került a többek között a Bayern München, a Pais Saint-Germain, a Manchester United és a Chelsea kívánságlistáján is szereplő csodatini sorsa:

„Úgy tudom, nincs kivásárlási záradék a szerződésében” – utalt arra Orbán Willi, hogy korábban az RB több sztárját is ilyen kitételnek köszönhetően vitték el tőlük (igaz, borsos áron) a tehetősebb klubok, Szoboszlai Dominikra például 2023 nyarán a kivásárlási záradék határidejének napján csapott le éppen a Liverpool.

A lipcsei vezetők azonban tanultak a történtekből, és újabban nagy összegért sem adnak ilyen kiskaput az értékeik idő előtti távozásához. Márpedig meg akarják még tartani a szezonbeli 18 tétmeccsén 7 gólt és 4 gólpasszt termelt szélsőt, akinek a becsült piaci értéke nyár óta már a 30-szorosára (1,5-ről 45 millió euróra, azaz 17,4 milliárd forintra) ugrott.

100 millió euró alatt szóba sem állnak a Liverpoollal

„Amikor Jürgen Klopp meglátta a statisztikai adatait és a videókat róla, rávágta: «Gyerünk, gyerünk, meg kell szerezni!»” – mondta a tavaly januárig amerikai akadémiáknál nevelkedett Diomande felfedezéséről Marcel Schäfer lipcsei sportigazgató, míg a főszponzor Red Bull egyik alelnökeként ténykedő Oliver Mintzlaff így fogalmazott a szupertehetséggel kapcsolatos terveikről:

„Egy ilyen fiatal játékost nem szabad egyetlen év után eladni. Az RB Leipzig az utóbbi években elérte, hogy akár topjátékosok is nyugodtan itt maradhatnak hosszabb ideig. A felügyelőbizottság elnökeként mondhatom, akkor is itt lesz a következő szezonban, ha 80-90 millió eurós ajánlat fut be érte.”