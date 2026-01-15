RETRO RÁDIÓ

„Itt volt az ideje” – Kiderült Orbán Willi titka – Videó

Kifizetődött a csütörtökönkénti túlórázás az RB Leipzig sztárjainak. Orbán Willi fejesgóllal hangolt a Bayern elleni rangadóra.

Megosztás
Szerző: MM
Létrehozva: 2026.01.15. 17:00
orbán willi gól bayern münchen rb leipzig freiburg bundesliga

Orbán Willi szerezte az RB Leipzig első 2026-os gólját: a Freiburg elleni Bundesliga-meccs 53. percében David Raum beadásából talált a kapuba (három perccel később Romulo már be is állította a 2-0-s végeredményt). A 33 éves, 64-szeres magyar válogatott védő a nehezen kicsikart győzelem után rögtön hadat üzent a következő ellenfélnek is. Szombaton (18.30, tv: Aréna 4) a bajnoki címvédő, éllovas Bayern München vendégeskedik Lipcsében, amelytől Orbánék a nyári szezonnyitón 6-0-s vereséget szenvedtek el.

Orbán Willi megígérte a gólja után: folytatás szombaton, a Bayern München ellen!
Orbán Willi megígérte a gólja után: folytatás szombaton, a Bayern München ellen!      Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Orbánnak ebben az idényben ez a második gólja volt német klubcsapatában: az elsőt a Német Kupában szerezte a Sandhausen ellen (4-2).

„Az első félidőben kicsit hiányzott a dinamika a támadójátékunkból, de türelmesek voltunk és a szünet után lendületbe jöttünk. A legjobbkor szereztük a gólokat. Félidőben beszéltünk arról, hogy egy pontrúgás utáni találat olyan lenne, mint egy konzervnyitó. David nagyon jól adta be a labdát, az első kupafordulóban már szereztem gólt, most pedig

itt volt az ideje a Bundesligában is

– nyilatkozta Orbán Willi.

A gólpasszt adó német válogatott balhátvéd, David Raum elárulta az Orbán-gól titkát is:

„Örülök, hogy kifizetődött minden csütörtökön gyakorolnunk. A gólja előtt Willi odajött hozzám és azt mondta, rúgjam át a hosszú kapufához. Négy éve játszunk együtt és boldog vagyok, hogy újra megtaláltam a fejét egy beadással.”

A két jó barát egyébként nem csak az Orbán-gól összehozásával üzent a szombati ellenfélnek: 

„Egészen más csapat vagyunk a legutóbbi Bayern elleni meccsünk óta. Kiegyensúlyozottabbak vagyunk, jobban mozgunk labdával és labda nélkül is. Hazai pályán játszunk és bátran állunk hozzá” – ígérte Raum, míg Orbán Willi az Instagramon üzent hadat:

Air Orbán visszatért. Szombaton folytatjuk!

– írta magabiztosan.

A Bundesliga állása:

  1. Bayern München 47 pont
  2. Borussia Dortmund 36
  3. RB Leipzig 32 (32-19)
  4. VfB Stuttgart 32 (32-25)

Az RB Leipzig-Freiburg (2-0) meccs összefoglalója Orbán Willi góljával:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu