„Itt volt az ideje” – Kiderült Orbán Willi titka – Videó

Orbán Willi szerezte az RB Leipzig első 2026-os gólját: a Freiburg elleni Bundesliga-meccs 53. percében David Raum beadásából talált a kapuba (három perccel később Romulo már be is állította a 2-0-s végeredményt). A 33 éves, 64-szeres magyar válogatott védő a nehezen kicsikart győzelem után rögtön hadat üzent a következő ellenfélnek is. Szombaton (18.30, tv: Aréna 4) a bajnoki címvédő, éllovas Bayern München vendégeskedik Lipcsében, amelytől Orbánék a nyári szezonnyitón 6-0-s vereséget szenvedtek el.

Orbán Willi megígérte a gólja után: folytatás szombaton, a Bayern München ellen! Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Orbánnak ebben az idényben ez a második gólja volt német klubcsapatában: az elsőt a Német Kupában szerezte a Sandhausen ellen (4-2).

„Az első félidőben kicsit hiányzott a dinamika a támadójátékunkból, de türelmesek voltunk és a szünet után lendületbe jöttünk. A legjobbkor szereztük a gólokat. Félidőben beszéltünk arról, hogy egy pontrúgás utáni találat olyan lenne, mint egy konzervnyitó. David nagyon jól adta be a labdát, az első kupafordulóban már szereztem gólt, most pedig

itt volt az ideje a Bundesligában is

– nyilatkozta Orbán Willi.

A gólpasszt adó német válogatott balhátvéd, David Raum elárulta az Orbán-gól titkát is:

„Örülök, hogy kifizetődött minden csütörtökön gyakorolnunk. A gólja előtt Willi odajött hozzám és azt mondta, rúgjam át a hosszú kapufához. Négy éve játszunk együtt és boldog vagyok, hogy újra megtaláltam a fejét egy beadással.”

A két jó barát egyébként nem csak az Orbán-gól összehozásával üzent a szombati ellenfélnek:

„Egészen más csapat vagyunk a legutóbbi Bayern elleni meccsünk óta. Kiegyensúlyozottabbak vagyunk, jobban mozgunk labdával és labda nélkül is. Hazai pályán játszunk és bátran állunk hozzá” – ígérte Raum, míg Orbán Willi az Instagramon üzent hadat:

Air Orbán visszatért. Szombaton folytatjuk!

– írta magabiztosan.

A Bundesliga állása: Bayern München 47 pont Borussia Dortmund 36 RB Leipzig 32 (32-19) VfB Stuttgart 32 (32-25)

Az RB Leipzig-Freiburg (2-0) meccs összefoglalója Orbán Willi góljával: