Brutális baleset: Kamion és kocsi ütközött a 32-es főúton
Kamion és személyautó ütközött Jászfényszaru és Pusztamonostor között.
Kamion és személyautó ütközött össze a 32-es főút Jászfényszaru és Pusztamonostor közötti szakaszán, a 12-es kilométerszelvénynél. A hatvani és jászberényi hivatásos tűzoltók két embert kiemeltek a személygépkocsiból. A rajok áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.
