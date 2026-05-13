Brutális baleset: Kamion és kocsi ütközött a 32-es főúton

Kamion és személyautó ütközött össze a 32-es főút Jászfényszaru és Pusztamonostor közötti szakaszán, a 12-es kilométerszelvénynél. A hatvani és jászberényi hivatásos tűzoltók két embert kiemeltek a személygépkocsiból. A rajok áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.