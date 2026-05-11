Rosszul indult a hét: brutális baleset történt, rohantak a mentők a helyszínre
Egy ember a roncsba szorult. Feszítővágó segítségével szabadították ki. Szükség volt a mentőkre.
Úthengernek ütközött egy mikrobusz Hortnál, az M3-as autópálya 69-es kilométerénél, a Nyíregyháza felé vezető szakaszon hétfő hajnalban. A baleset következtében a járműbe egy ember beszorult, őt a hatvani hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadították. A mentőket is riasztották.
Riasztották a mentőket: úthengerbe rohant a mikrobusz az M3-ason
A mentőszolgálat is az esetnél dolgozik. Forgalomkorlátozásra lehet számítani a sztráda érintett szakaszán – közölte a katasztrófavédelem hétfőn, hajnali fél kettőkor.
