Rosszul indult a hét: brutális baleset történt, rohantak a mentők a helyszínre

Úthengernek ütközött egy mikrobusz Hortnál, az M3-as autópálya 69-es kilométerénél, a Nyíregyháza felé vezető szakaszon hétfő hajnalban. A baleset következtében a járműbe egy ember beszorult, őt a hatvani hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadították. A mentőket is riasztották.

Rohantak a mentők: úthenger és mikrobusz karambolozott

A mentőszolgálat is az esetnél dolgozik. Forgalomkorlátozásra lehet számítani a sztráda érintett szakaszán – közölte a katasztrófavédelem hétfőn, hajnali fél kettőkor.