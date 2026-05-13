Szívszorítóan fiatalon elhunyt az NBA sztár

A rajongókat és a családot is megtörte a tragédia. Rendkívül fiatalon elhunyt a sportoló, mindössze 29 éves volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.13. 08:20
Braqndon Clarke mindössze 29 éves korában elhunyt. Halála miatt gyászolnak a rajongók, elözönlötték a közösségi médiát a tisztelgések.

Elhunyt a híres sportoló. gyászol a világ / Fotó: Forrás: Pexels

Elhunyt Brandon Clarke, rajongók szíve tört meg

A Memphis Grizzlies erőcsatárjának halálával kapcsolatos részletek még nem tisztázottak. Brandon Clarke a 2019-es NBA draft 29. helyezettje volt, még az Oklahoma City Thunder választotta ki és azonnal leigazolták a Grizzlies-hez.

A sportoló Vancouverben született és a San Joséban kosárlabdázott, majd 2017-ben a Gonzaga-hoz igazolt. Kitüntetett profi elsőéves játékosként bekerült az NBA ALL-Rookie csapatába. Ebben a szezonban csak két mérkőzésen vett részt márciusban elszenvedett vádlihúzódása miatt. 

Miután a sztárjátékos meghalt, tisztelgések özönlötték el a közösségi oldalakat, a Grizzlies csapatából is búcsúztatták.

„Megszakad a szívünk Brandon Clarke tragikus elvesztése miatt. Brandon kiváló csapattárs és még annál is jobb ember volt; a csapatunkra és Memphis tágabb közösségére gyakorolt hatását soha nem fogjuk elfelejteni” - idéz egy bejegyzést a Daily Star. 

Részvétüket fejezték ki többek között a családja felé és a barátai felé is. A Priority Sports képviselte karrierje során, őket is megtört a tragédia. 

Mindannyian mélyen megrendültünk Brandon Clarke halála miatt. Mindannyian nagyon szerettük őt, és mindenki, akinek az életére hatással volt.

Az NBA sztár búcsúztatása során az online oldalakon a legtámogatóbb barátnak és egyedülálló személyiségnek nevezték őt. Az NBS biztosa is kiadott egy közleményt, melyben közölte, hogy lesújtva értesült a sztárjátékos haláláról. 

„A Grizzlies egyik leghosszabb ideje a csapatban játszó tagjaként Brandon szeretett csapattárs és vezető volt, aki hatalmas szenvedéllyel és kitartással játszotta a játékot.”

 

