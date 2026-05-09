Elfogytak a szavak: autóbalesetben vesztette életét egy általános iskolás diák

Tragikus balesetben vesztette életét egy 8. osztályos diák. A szomorú hírt a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola osztotta meg, mialatt megrendülten búcsúztak egykori tanítványuktól.

Közlekedési balesetben vesztette életét egy általános iskolás / Fotó: GettyImages

A közösségi médiában közzétett bejegyzésében az intézmény azt írta, a tanuló, Balázs csütörtökön halt meg közlekedési balesetben. Az iskola kiemelte, hogy a diák kedvessége, jelenléte és mosolya sokak számára jelentett örömöt, elvesztése pedig az egész közösséget mélyen megrendítette - szúrta ki a Blikk.

A közleményben úgy fogalmaztak, Balázs hiánya pótolhatatlan veszteség mind a diáktársai, mind a tanárai és az iskola dolgozói számára. Hangsúlyozták, hogy szeretettel és tisztelettel emlékeznek rá. Az iskola ezt követően őszinte részvétét fejezte ki a családnak, és osztozott a hozzátartozók gyászában.