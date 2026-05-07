Korábbi klubja zaklatta, holtan találták a fociedzőt

Egy labdarúgóedző tragikus körülmények között elhunyt, miután állítólag korábbi klubja zaklatta – derült ki a vizsgálat során. A 47 éves Matt Beard tavaly szeptember 20-án halt meg, miután augusztusban lemondott a Burnley FC Women vezetőedzői posztjáról.

A férfi 2013-ban és 2014-ben megnyerte a Női Szuperliga bajnokságot a Liverpool Women csapatával. Legutóbb a Burnley-nél dolgozott, és a vizsgálat során kiderült, hogy Matt öngyilkosságot kísérelt meg, és végül a kórházban hunyt el. A férfi családja úgy érezte, hogy a Burnley-ből való távozása rossz hatással volt a mentális egészségére. Felesége, Debbie Beard hozzátette, a férje a zaklatás miatt halt meg.

Matt Beardöt zaklatták

Matt nem azért távozott a Burnley-től, hogy másik állást vállaljon, hanem azért, mert ott nem volt boldog. Lényegében nem engedték, hogy továbbálljon. Őszintén szólva úgy érzem, hogy zaklatták.

- fogalmazott a felesége.

John Gittins vezető halottkém kijelentette, hogy felkéri a Burnley FC-t, hogy vegyen részt az eljárásban. A halottkém kijelentette, hogy további bizonyítékok beszerzése érdekében felveszi a kapcsolatot Curtis Dawes futballügynökkel. Kapcsolatba lép továbbá a Liga Menedzserek Szövetségével (LMA), amelyhez Matt Beard állítólag azért fordult, mert kifogásolta azt a bánásmódot, amit a Burnley-nél tapasztalt.

A Burnley FC szóvivője így nyilatkozott: „A Burnley FC tudomásul vette a folyamatban lévő jogi eljárást, és jelenleg nem kíván nyilatkozni az ügyről.”