RETRO RÁDIÓ

Korábbi klubja zaklatta, holtan találták a fociedzőt

Öngyilkosságot követett el és a kórházban elhunyt egy angol futballedző. Matt Beard halála után a felesége úgy vélte, a férjét zaklatták.

Megosztás
Szerző: HWK
Létrehozva: 2026.05.07. 19:15
matt beard zaklatás halál

Egy labdarúgóedző tragikus körülmények között elhunyt, miután állítólag korábbi klubja zaklatta – derült ki a vizsgálat során. A 47 éves Matt Beard tavaly szeptember 20-án halt meg, miután augusztusban lemondott a Burnley FC Women vezetőedzői posztjáról.

Matt Beard 47 évesen hunyt el
Matt Beard 47 évesen hunyt el Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció

A férfi 2013-ban és 2014-ben megnyerte a Női Szuperliga bajnokságot a Liverpool Women csapatával. Legutóbb a Burnley-nél dolgozott, és a vizsgálat során kiderült, hogy Matt öngyilkosságot kísérelt meg, és végül a kórházban hunyt el. A férfi családja úgy érezte, hogy a Burnley-ből való távozása rossz hatással volt a mentális egészségére. Felesége, Debbie Beard hozzátette, a férje a zaklatás miatt halt meg.

Matt Beardöt zaklatták

Matt nem azért távozott a Burnley-től, hogy másik állást vállaljon, hanem azért, mert ott nem volt boldog. Lényegében nem engedték, hogy továbbálljon. Őszintén szólva úgy érzem, hogy zaklatták.

- fogalmazott a felesége.

John Gittins vezető halottkém kijelentette, hogy felkéri a Burnley FC-t, hogy vegyen részt az eljárásban. A halottkém kijelentette, hogy további bizonyítékok beszerzése érdekében felveszi a kapcsolatot Curtis Dawes futballügynökkel. Kapcsolatba lép továbbá a Liga Menedzserek Szövetségével (LMA), amelyhez Matt Beard állítólag azért fordult, mert kifogásolta azt a bánásmódot, amit a Burnley-nél tapasztalt.

A Burnley FC szóvivője így nyilatkozott: „A Burnley FC tudomásul vette a folyamatban lévő jogi eljárást, és jelenleg nem kíván nyilatkozni az ügyről.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu