Újpesten olajat öntöttek a tűzre a szégyen után, reagáltak a szurkolók

Szégyenteljes produkcióval búcsúzott a hazai stadiontól az Újpest a labdarúgó-NB I-ben. Az utolsó fordulóban az ősi rivális FTC nyert 5-0-ra a Szusza Ferenc stadionban, ezt pedig nehezen bocsátják meg a szurkolók. A tábor már jó előre bejelentette, szervezett szurkolás nem lesz a szombati, Debrecen elleni idgenbeli összecsapáson.

A szurkolók ugyan jó előre bejelentették távolmaradásukat, az Újpest FC közösségi oldalán kedden megjelent egy bejegyzés a debreceni jegyinformációkkal. Több se kellett, számos hozzászóló jelezte, nem bocsátják meg a Újpest-Fradi meccset.

Néhány izgalmasabb komment:

"Esetleg a kedves vezetőségnek és a játékosoknak kéne fizetni a teljes utat és a belépőt !! Már ha lesz valaki aki megy ... Azért ezt gondoljátok újra."

"Ha a játékosok fizetnék a belépőt, útiköltséget, akkor se mennék! Gyalázat, amit művelnek.."

"Ingyen belépő, játékosok fizetik az utat és az egész napi fogyasztást...azt hiszem lenne vagy 3 ember!"

- írták a drukkerek, de olyan is volt, aki a hazai szégyen következményeit várja.

Hol vannak Fradi meccs következményei?

- tette fel a kérdést egy szimpatizáns.

Újpest és a válogatott

Marco Rossi keddi kerethirdetése kapcsán volt olyan drukker, aki felhívta a figyelmet a lila-fehérek válogatott játékosaira. A nyári meccsre ugyanis senki nem készül a nemzeti csapattal, de tavasszal sem volt senki Újpestről Rossi kiválasztottjai között.