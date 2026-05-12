RETRO RÁDIÓ

Újpesten olajat öntöttek a tűzre a szégyen után, reagáltak a szurkolók

Nem nyugodnak a kedélyek a lila-fehéreknél. Az Újpest drukkerei nehezen bocsátják meg a Ferencváros elleni vereséget.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.12. 20:15
újpest ftc meccs

Szégyenteljes produkcióval búcsúzott a hazai stadiontól az Újpest a labdarúgó-NB I-ben. Az utolsó fordulóban az ősi rivális FTC nyert 5-0-ra a Szusza Ferenc stadionban, ezt pedig nehezen bocsátják meg a szurkolók. A tábor már jó előre bejelentette, szervezett szurkolás nem lesz a szombati, Debrecen elleni idgenbeli összecsapáson.

Újpest
Komoly elvásárok után az Újpestet otthon ütötte ki a Ferencváros Fotó: Hegedüs Róbert

A szurkolók ugyan jó előre bejelentették távolmaradásukat, az Újpest FC közösségi oldalán kedden megjelent egy bejegyzés a debreceni jegyinformációkkal. Több se kellett, számos hozzászóló jelezte, nem bocsátják meg a Újpest-Fradi meccset.

Néhány izgalmasabb komment:

"Esetleg a kedves vezetőségnek és a játékosoknak kéne fizetni a teljes utat és a belépőt !! Már ha lesz valaki aki megy ... Azért ezt gondoljátok újra."
"Ha a játékosok fizetnék a belépőt, útiköltséget, akkor se mennék! Gyalázat, amit művelnek.."
"Ingyen belépő, játékosok fizetik az utat és az egész napi fogyasztást...azt hiszem lenne vagy 3 ember!"

- írták a drukkerek, de olyan is volt, aki a hazai szégyen következményeit várja.

Hol vannak Fradi meccs következményei?

- tette fel a kérdést egy szimpatizáns.

Újpest és a válogatott

Marco Rossi keddi kerethirdetése kapcsán volt olyan drukker, aki felhívta a figyelmet a lila-fehérek válogatott játékosaira. A nyári meccsre ugyanis senki nem készül a nemzeti csapattal, de tavasszal sem volt senki Újpestről Rossi kiválasztottjai között.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu