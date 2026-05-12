Újpesten olajat öntöttek a tűzre a szégyen után, reagáltak a szurkolók
Nem nyugodnak a kedélyek a lila-fehéreknél. Az Újpest drukkerei nehezen bocsátják meg a Ferencváros elleni vereséget.
Szégyenteljes produkcióval búcsúzott a hazai stadiontól az Újpest a labdarúgó-NB I-ben. Az utolsó fordulóban az ősi rivális FTC nyert 5-0-ra a Szusza Ferenc stadionban, ezt pedig nehezen bocsátják meg a szurkolók. A tábor már jó előre bejelentette, szervezett szurkolás nem lesz a szombati, Debrecen elleni idgenbeli összecsapáson.
A szurkolók ugyan jó előre bejelentették távolmaradásukat, az Újpest FC közösségi oldalán kedden megjelent egy bejegyzés a debreceni jegyinformációkkal. Több se kellett, számos hozzászóló jelezte, nem bocsátják meg a Újpest-Fradi meccset.
Néhány izgalmasabb komment:
"Esetleg a kedves vezetőségnek és a játékosoknak kéne fizetni a teljes utat és a belépőt !! Már ha lesz valaki aki megy ... Azért ezt gondoljátok újra."
"Ha a játékosok fizetnék a belépőt, útiköltséget, akkor se mennék! Gyalázat, amit művelnek.."
"Ingyen belépő, játékosok fizetik az utat és az egész napi fogyasztást...azt hiszem lenne vagy 3 ember!"
- írták a drukkerek, de olyan is volt, aki a hazai szégyen következményeit várja.
Hol vannak Fradi meccs következményei?
- tette fel a kérdést egy szimpatizáns.
Újpest és a válogatott
Marco Rossi keddi kerethirdetése kapcsán volt olyan drukker, aki felhívta a figyelmet a lila-fehérek válogatott játékosaira. A nyári meccsre ugyanis senki nem készül a nemzeti csapattal, de tavasszal sem volt senki Újpestről Rossi kiválasztottjai között.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre