Dibusz Dénes őszintén kitálalt: ezért bukott a Fradi

Az NB I-es labdarúgó-bajnokság utolsó, 33. fordulójában hiába győzte le 3-0-ra a ZTE-t, az utóbbi hét évben sorozatban bajnok Ferencváros ezúttal ezüstérmes lett a csúcsra ért győri ETO FC mögött, amely 1-0-s kisvárdai sikerével őrizte meg az előnyét a címvédő Fradi előtt.

Sorozatban hét bajnoki cím után, ezúttal ezüstéremmel zárta az NB I-et a Fradi Fotó: Szabolcs László

Az egy ponttal a bajnok győriek mögött végzett Fradi játékosai és szurkolói számítottak erre a végkifejletre: békésen elkönyvelték a trónfosztást. A futballisták a pálya szélén körbejárva pacsiztak az ott maradt szurkolókkal.

Egy ponttal maradtak le a bajnok ETO mögött Fotó: Szabolcs László

A Fradi kapusa és egyben csapatkapitánya, Dibusz Dénes a tőle megszokott higgadtsággal, őszintén és sportszerűen értékelte a 2025/26-os szezont, amely a Magyar Kupa-győzelem és az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutás dacára szomorkásan végződött számukra.

Dibusz Dénes: Ősszel úszott el a Fradi bajnoksága

"Főként ősszel ment el a címvédés, amikor hazai pályán megmagyarázhatatlan vereségeket szenvedünk el. Nem volt elég jó a játékunk. Talán a szezon végére, utolsó harmadára már jutottak olyan meccseink, amikn azért megmutatuttuk, hogy nemzetközi szinten miért tudott versnykpes lenni ez a csapat.

De a szezon nagy részében azt éreztem, hogy a bajnokikon egyszerűen nem volt meg az a játék, az a minőség, az az intenzitás, amire szükség lett volna, hogy magunk mögé utasítsunk egy ilyen kiegyensúlyozottan és jól szereplő Győrt. Ha az egész éve nézem, nem mondhatom, hogy mi érdemeltük volna meg a bajnoki címet.

Nehéz ezt megélnem, bíztam benne, hogy nem is kell és a karrierem végéig sorra nyerjük az aranyakat. De a Győr tényleg jó focit játszott, kiegyensúlyozott volt, nem tudnék mondani egy rossz periódusukat a szezonban.

Megérdemelten nyertek, gratulálunk nekik!

Igyekeztünk, hogy a végén esetleg forduljon a kocka, próbáltunk nyomást gyakorolni rájuk, de elbírták, megbirkóztak vele és végül megnyerték – nyilatkozta a 8-szoros bajnok Dibusz Dénes.