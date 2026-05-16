Negyven éves lett Danics Dóra: „Sokszor megkérdőjeleztem magam”

Danics Dóra 2013-ban nyerte meg az X-Faktor negyedik évadát, most szombaton pedig már a 40. születésnapját ünnepli. Az énekesnő karrierje azonban egészen más irányt vett, mint a klasszikus értelemben vett popénekeseké – ő viszont egyáltalán nem bánja ezt.

Miért tűnt el Danics Dóra?

„Elég érdekesen alakult az én karrierem a tehetségkutató után. Nem igazán tudtam olyan dalokat énekelni, amiket nem éreztem magaménak, ezért elég hamar a folk- és világzene felé fordultam. A Cimbalibanddel Fonogram-díjat nyertünk, külföldi toplistákra is felkerültünk, később pedig a rock, metal és hip-hop világába is belekóstoltam. Mindig azokat a zenéket kerestem, amik tényleg közel álltak hozzám” – mesélte Dóra, aki ma már teljesen másként gondolkodik a sikerről, mint húszas éveiben.

Az énekesnő az évek során egyre inkább a nyugodtabb, személyesebb élet felé fordult. Szombathelyre költözött, elmélyült a spiritualitásban és az asztrozófiában, ma pedig már nemcsak zenél, hanem tanít is.

„A Covid idején kezdtem el igazán az asztrozófiával foglalkozni, aztán Szombathelyre költöztem, és teljesen lenyugodtam. Paksi Zoltánnal közösen zeneiskolát is üzemelünk itt, ahol gitározást, éneklést és dalszerzést tanítunk. Nagyon megszerettem ezt a közeget, mert itt sokkal személyesebb kapcsolatom tud lenni az emberekkel, mint amikor csak állok egy színpadon. Kisebb közösségekben zenélünk, énekköröket tartunk, gyógyító dalokat tanítunk együtt énekelni, és ez számomra valami egészen csodálatos dolog” – mondta az énekesnő.

Danics Dóra nem bánja, hogy így alakult az élete

Dóra egyáltalán nem bánja, hogy ma már kisebb közönség előtt lép fel, mert úgy érzi, sokkal őszintébb és mélyebb kapcsolódást élhet meg a hallgatóival. Persze voltak időszakok, amikor kételkedett önmagában és az útjában.

Nyilván sokszor megkérdőjeleztem magam, hogy jó lesz-e így, meg jó úton járok-e. Biztos, hogy követtem el hibákat, és vannak dolgok, amiket talán másképp csinálnék, de valahogy az én személyiségemből ez jött, és most már egyáltalán nem bánom, hogy így alakult az életem

– vallotta be őszintén.