„Kegyetlen, gyilkos” – Tóth Alexre a frászt hozta Szoboszlai Zsolt

Tóth Alexnek alaposan fel kell kötnie a gatyáját a Bournemouth vezetőedzői posztjára nyáron érkező Marco Rose csapatában – erre lehet következtetni Szoboszlai Zsolt szavaiból. A magyar válogatott és a Liverpool futballsztárja, Szoboszlai Dominik apja a pénteki Aston Villa-Liverpool (4-2) meccs előtt, a Spíler TV-n beszélt a német szakemberről, akit személyesen és a fia elmondásai alapján is jól ismer.

Szoboszlai Dominik előbb Salzburgban, majd Lipcsében is volt Marco Rose játékosa, aki most Tóth Alexékhez tart Fotó: picture alliance

A távozó Andoni Iraola utódául már jó előre bejelentett Rose volt Szoboszlai Dominik első edzője a felnőttfutballban, Salzburgban (ahol volt is néhány csörtéjük a szigorú szakvezetővel), majd az RB Leipzignél is együtt dolgoztak. Szoboszlai Zsolt is kemény ember és edző hírében áll, így még inkább érdemes odafigyelni az alábbi szavaira:

Nagyon kemény pali, gyilkos

– mondta többek között Marco Roséról.

Szoboszlai-apuka szerint Tóth Alexnek – "jó szellemiségű srác"-ként – aligha lesz gondja a fegyelemmel és az edzésmunkával, viszont nem lesz könnyű alkalmazkodnia a Rose-féle intenzív, letámadásos játékstílushoz. A helyzetet bonyolítja, hogy a Bournemouth jó eséllyel az Európa-ligában vagy akár a Bajnokok Ligájában is szerepelhet majd, márpedig nehéz lesz négy sorozatban szerepelni (a Premier League és a nemzetközi kupa mellett az angol FA-kupa és Ligakupa is sok meccsel jár), még ha több játéklehetőséget is feltételez.

„Kegyetlen lesz négy fronton játszaniuk” – mondta Szoboszlai Zsolt, nyilván a fia példáján okulva, majd hozzátette: ilyenkor az is fontos, hogy a magyar futballista bele ne sérüljön a sűrű programba.

Válaszút előtt áll Tóth Alex?

A 20 éves Tóth Alex januárban az FTC-ből szerződött a Bournemouth-hoz 12 millió euróért (4,4 milliárd forint), ahol azóta nyolc bajnokin összesen 80 játékpercet kapott Iraolától az éppen azóta veretlen, 6. helyezett angol csapatban. Marco Rossi szövetségi kapitány már fel is vetette, hogy akár kölcsön is adhatnák egy másodosztályú angol klubhoz.