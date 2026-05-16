RETRO RÁDIÓ

Csodás góllal válaszolt a kritikákra Schäfer András - Videó

Gulácsi Péter és Orbán Willi számára bűn rosszul sikerült az évbúcsúztató. Schäfer András viszont csattanós választ adott egy beszólásra.

Megosztás
Szerző: MM
Létrehozva: 2026.05.16. 18:33
schäfer andrás union berlin rb leipzig orbán willi gulácsi péter bundesliga

Felemásan sikerült a német labdarúgó-Bundesliga utolsó fordulója a magyar légiósoknak. Az RB Leipzig szezonzáró búcsúmeccsére a kezdőcsapatba visszatért Gulácsi Péter négy gólt kapott az Orbán Willi vezényelte lipcsei védelem mögött Freiburgban, igaz, így is bronzérmesként végzett a topligában. Annál jobban sült el az évzáró Schäfer András számára, aki gólpasszal és mesteri góllal vette ki a részét az Union Berlin 4-0-s diadalából az Augsburg ellen.

Schäfer András szebbnél szebb gólokat lőtt ebben a Bundesliga-szezonban
Schäfer András szebbnél szebb gólokat lőtt ebben a Bundesliga-szezonban       Fotó:  Getty Images

Pedig a magyar válogatott középpályást nemrég durván kritizálták a német sajtóban, mint a berliniek egyik "szerény közepes képességű játékosát". 

Schäfer András megmutatta, mit tud

Hát lő ilyen gólt egy átlagfocista a Bundesligában?!

Schäfer csapatát az utolsó két forduló előtt már megcsapta a kiesés szele, de a kispadra kinevezett Marie-Louise Eta (a topligák első női vezetőedzője) irányításával összekapták magukat, és majd' két hónap után először 4-0-ra nyertek a Mainz ellen. 

A 27 éves magyar futballista idei második gólja volt ez. Az előző tán még szebb volt, a decemberi utolsó 2025-ös bajnokin, Kölnben (1-0 az Unionnak):

A Bundesliga végeredménye:

  1. Bayern München 89 pont
  2. Borussia Dormund 73
  3. RB Leipzig 65

...11. Union Berlin 39

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu