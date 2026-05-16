Csodás góllal válaszolt a kritikákra Schäfer András - Videó

Felemásan sikerült a német labdarúgó-Bundesliga utolsó fordulója a magyar légiósoknak. Az RB Leipzig szezonzáró búcsúmeccsére a kezdőcsapatba visszatért Gulácsi Péter négy gólt kapott az Orbán Willi vezényelte lipcsei védelem mögött Freiburgban, igaz, így is bronzérmesként végzett a topligában. Annál jobban sült el az évzáró Schäfer András számára, aki gólpasszal és mesteri góllal vette ki a részét az Union Berlin 4-0-s diadalából az Augsburg ellen.

Schäfer András szebbnél szebb gólokat lőtt ebben a Bundesliga-szezonban Fotó: Getty Images

Pedig a magyar válogatott középpályást nemrég durván kritizálták a német sajtóban, mint a berliniek egyik "szerény közepes képességű játékosát".

Schäfer András megmutatta, mit tud

Hát lő ilyen gólt egy átlagfocista a Bundesligában?!

3-0 Union Berlin.



ANDRAS SCHAFER SLAMS IT FROM MID-RANGE INTO THE TOP RIGHT CORNER! NO CHANCE FOR THE KEEPER!pic.twitter.com/OSHRVBVSwj — VoaGol 🪐 (@GolVoa) May 16, 2026

Schäfer csapatát az utolsó két forduló előtt már megcsapta a kiesés szele, de a kispadra kinevezett Marie-Louise Eta (a topligák első női vezetőedzője) irányításával összekapták magukat, és majd' két hónap után először 4-0-ra nyertek a Mainz ellen.

A 27 éves magyar futballista idei második gólja volt ez. Az előző tán még szebb volt, a decemberi utolsó 2025-ös bajnokin, Kölnben (1-0 az Unionnak):