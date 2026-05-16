Csodás góllal válaszolt a kritikákra Schäfer András - Videó
Gulácsi Péter és Orbán Willi számára bűn rosszul sikerült az évbúcsúztató. Schäfer András viszont csattanós választ adott egy beszólásra.
Felemásan sikerült a német labdarúgó-Bundesliga utolsó fordulója a magyar légiósoknak. Az RB Leipzig szezonzáró búcsúmeccsére a kezdőcsapatba visszatért Gulácsi Péter négy gólt kapott az Orbán Willi vezényelte lipcsei védelem mögött Freiburgban, igaz, így is bronzérmesként végzett a topligában. Annál jobban sült el az évzáró Schäfer András számára, aki gólpasszal és mesteri góllal vette ki a részét az Union Berlin 4-0-s diadalából az Augsburg ellen.
Pedig a magyar válogatott középpályást nemrég durván kritizálták a német sajtóban, mint a berliniek egyik "szerény közepes képességű játékosát".
Schäfer András megmutatta, mit tud
Hát lő ilyen gólt egy átlagfocista a Bundesligában?!
Schäfer csapatát az utolsó két forduló előtt már megcsapta a kiesés szele, de a kispadra kinevezett Marie-Louise Eta (a topligák első női vezetőedzője) irányításával összekapták magukat, és majd' két hónap után először 4-0-ra nyertek a Mainz ellen.
A 27 éves magyar futballista idei második gólja volt ez. Az előző tán még szebb volt, a decemberi utolsó 2025-ös bajnokin, Kölnben (1-0 az Unionnak):
A Bundesliga végeredménye:
- Bayern München 89 pont
- Borussia Dormund 73
- RB Leipzig 65
...11. Union Berlin 39
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre