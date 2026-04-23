RETRO RÁDIÓ

Szoboszlai Dominik besegített a topligák első edzőnőjének

Szoboszlai Dominikkel beszélgetve tanulta a szakmát a topligák első edzőnője. Marie-Louise Eta még Lipcsében cserélt eszmét vele.

Megosztás
Szerző: LL
Létrehozva: 2026.04.23. 17:15
Módosítva: 2026.04.23. 17:15
marie - louise eta Szoboszlai Dominik Bundesliga union berlin rb leipzig

Magyar válogatott labdarúgók csapatai csapnak össze a német Bundesliga pénteki meccsén: Schäfer Adrás klubja, az Union Berlin lesz a Gulácsi Pétert és Orbán Willit foglalkoztató RB Leipzig vendége. A találkozó érdekessége azonban ezúttal kétségkívül az, hogy a fővárosiakat az európai topligák első női vezetőedzője, Marie-Louise Eta dirigálja majd a Red Bull Arénában. A szezon végéig kinevezett 34 éves szakember több szálon is kötődik a lipcseiekhez: a felvezetésben még Szoboszlai Dominikot is felemlegették vele kapcsolatban.

Marie-Louise Eta régi ismerősöket köszönthet Lipcsében
 Fotó: AFP

A játékosként Bajnokok Ligája-győztes Eta 2022-ben még a német U17-es női ifjúsági válogatott pályaedzőjeként járt tanulmányúton a Werder Bremen férficsapatánál, amelyet akkor a jelenlegi lipcsei tréner, Ole Werner irányított. 

„Egész jól ismerem őt, mióta nálunk vendégeskedett Brémában. Érezhető volt rajta, micsoda potenciál rejtőzik benne: nagyon okos és intelligens, és igazán jó edző. Számomra nem volt meglepetés Marie-Louis kinevezése, ez csak egy logikus előrelépés volt, ha valaki figyelemmel követte az utóbbi években bejárt útját.

Örülök, hogy esélyt kapott és sok sikert kívánok neki – csak nem pénteken

– mondta a lipcsei vezetőedző.

Szoboszlait is kifaggatta Marie-Louise Eta

Ők tehát az akkori együttműködés miatt köszönthetik majd egymást régi ismerősökként. Ugyanakkor az Union edzőnőjének az RB Leipzig sem ismeretlen, sőt! A férje, Benjamin Eta a klub U17-es női csapatának szakvezetője, ő pedig a legmagasabb szintű futballedzői képesítés (UEFA Pro-licenc) tanfolyamának keretein belül járt már a Bundesliga-élklubnál. Akkoriban még Marco Rose volt Gulácsiék főnöke, és ahogy az RB Live kiemeli, Marie-Louise Eta az ötnapos tanulmányi kirándulása alatt nemcsak az edzésmunkát és a csapat mindennapos tevékenységeit figyelte meg, de eszmét cserélt Szoboszlai Dominikkal és Emil Forsberggel is.

„Már akkor láttuk rajta, hogy megvan benne a szükséges minőség, és a személyisége is adott ahhoz, hogy férficsapat edzőjeként lépjen előre" – emlékezett vissza a beszélgetéseikre Rose, akit a minap neveztek ki a Premier League-ben szereplő Bournemouth (így Tóth Alex) edzőjévé.

Amikor pedig a 2023/24-es szezonban pályaedzőként dolgozott Nenad Bjelica stábjában, eltiltásakor éppen ő helyettesítette Lipcsében a horvát trénert, a pálya szélén irányítva Schäferéket (az RB akkor 2-0-ra verte az Uniont).

Az RB Leipzig–Union Berlin mérkőzést pénteken (20.30, tv: Aréna 4) rendezik a német bajnokság 31. fordulójában.

A Bundesliga állása:

  1. Bayern München (már bajnok) 79 pont 
  2. Borussia Dortmund 64 pont
  3. RB Leipzig 59 pont

…11. Union Berlin 32 pont

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
