Szoboszlai Dominik besegített a topligák első edzőnőjének

Magyar válogatott labdarúgók csapatai csapnak össze a német Bundesliga pénteki meccsén: Schäfer Adrás klubja, az Union Berlin lesz a Gulácsi Pétert és Orbán Willit foglalkoztató RB Leipzig vendége. A találkozó érdekessége azonban ezúttal kétségkívül az, hogy a fővárosiakat az európai topligák első női vezetőedzője, Marie-Louise Eta dirigálja majd a Red Bull Arénában. A szezon végéig kinevezett 34 éves szakember több szálon is kötődik a lipcseiekhez: a felvezetésben még Szoboszlai Dominikot is felemlegették vele kapcsolatban.

Marie-Louise Eta régi ismerősöket köszönthet Lipcsében

A játékosként Bajnokok Ligája-győztes Eta 2022-ben még a német U17-es női ifjúsági válogatott pályaedzőjeként járt tanulmányúton a Werder Bremen férficsapatánál, amelyet akkor a jelenlegi lipcsei tréner, Ole Werner irányított.

„Egész jól ismerem őt, mióta nálunk vendégeskedett Brémában. Érezhető volt rajta, micsoda potenciál rejtőzik benne: nagyon okos és intelligens, és igazán jó edző. Számomra nem volt meglepetés Marie-Louis kinevezése, ez csak egy logikus előrelépés volt, ha valaki figyelemmel követte az utóbbi években bejárt útját.

Örülök, hogy esélyt kapott és sok sikert kívánok neki – csak nem pénteken

– mondta a lipcsei vezetőedző.

Szoboszlait is kifaggatta Marie-Louise Eta

Ők tehát az akkori együttműködés miatt köszönthetik majd egymást régi ismerősökként. Ugyanakkor az Union edzőnőjének az RB Leipzig sem ismeretlen, sőt! A férje, Benjamin Eta a klub U17-es női csapatának szakvezetője, ő pedig a legmagasabb szintű futballedzői képesítés (UEFA Pro-licenc) tanfolyamának keretein belül járt már a Bundesliga-élklubnál. Akkoriban még Marco Rose volt Gulácsiék főnöke, és ahogy az RB Live kiemeli, Marie-Louise Eta az ötnapos tanulmányi kirándulása alatt nemcsak az edzésmunkát és a csapat mindennapos tevékenységeit figyelte meg, de eszmét cserélt Szoboszlai Dominikkal és Emil Forsberggel is.

„Már akkor láttuk rajta, hogy megvan benne a szükséges minőség, és a személyisége is adott ahhoz, hogy férficsapat edzőjeként lépjen előre" – emlékezett vissza a beszélgetéseikre Rose, akit a minap neveztek ki a Premier League-ben szereplő Bournemouth (így Tóth Alex) edzőjévé.