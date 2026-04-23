Szoboszlai Dominik besegített a topligák első edzőnőjének
Szoboszlai Dominikkel beszélgetve tanulta a szakmát a topligák első edzőnője. Marie-Louise Eta még Lipcsében cserélt eszmét vele.
Magyar válogatott labdarúgók csapatai csapnak össze a német Bundesliga pénteki meccsén: Schäfer Adrás klubja, az Union Berlin lesz a Gulácsi Pétert és Orbán Willit foglalkoztató RB Leipzig vendége. A találkozó érdekessége azonban ezúttal kétségkívül az, hogy a fővárosiakat az európai topligák első női vezetőedzője, Marie-Louise Eta dirigálja majd a Red Bull Arénában. A szezon végéig kinevezett 34 éves szakember több szálon is kötődik a lipcseiekhez: a felvezetésben még Szoboszlai Dominikot is felemlegették vele kapcsolatban.
A játékosként Bajnokok Ligája-győztes Eta 2022-ben még a német U17-es női ifjúsági válogatott pályaedzőjeként járt tanulmányúton a Werder Bremen férficsapatánál, amelyet akkor a jelenlegi lipcsei tréner, Ole Werner irányított.
„Egész jól ismerem őt, mióta nálunk vendégeskedett Brémában. Érezhető volt rajta, micsoda potenciál rejtőzik benne: nagyon okos és intelligens, és igazán jó edző. Számomra nem volt meglepetés Marie-Louis kinevezése, ez csak egy logikus előrelépés volt, ha valaki figyelemmel követte az utóbbi években bejárt útját.
Örülök, hogy esélyt kapott és sok sikert kívánok neki – csak nem pénteken
– mondta a lipcsei vezetőedző.
Szoboszlait is kifaggatta Marie-Louise Eta
Ők tehát az akkori együttműködés miatt köszönthetik majd egymást régi ismerősökként. Ugyanakkor az Union edzőnőjének az RB Leipzig sem ismeretlen, sőt! A férje, Benjamin Eta a klub U17-es női csapatának szakvezetője, ő pedig a legmagasabb szintű futballedzői képesítés (UEFA Pro-licenc) tanfolyamának keretein belül járt már a Bundesliga-élklubnál. Akkoriban még Marco Rose volt Gulácsiék főnöke, és ahogy az RB Live kiemeli, Marie-Louise Eta az ötnapos tanulmányi kirándulása alatt nemcsak az edzésmunkát és a csapat mindennapos tevékenységeit figyelte meg, de eszmét cserélt Szoboszlai Dominikkal és Emil Forsberggel is.
„Már akkor láttuk rajta, hogy megvan benne a szükséges minőség, és a személyisége is adott ahhoz, hogy férficsapat edzőjeként lépjen előre" – emlékezett vissza a beszélgetéseikre Rose, akit a minap neveztek ki a Premier League-ben szereplő Bournemouth (így Tóth Alex) edzőjévé.
Amikor pedig a 2023/24-es szezonban pályaedzőként dolgozott Nenad Bjelica stábjában, eltiltásakor éppen ő helyettesítette Lipcsében a horvát trénert, a pálya szélén irányítva Schäferéket (az RB akkor 2-0-ra verte az Uniont).
Az RB Leipzig–Union Berlin mérkőzést pénteken (20.30, tv: Aréna 4) rendezik a német bajnokság 31. fordulójában.
A Bundesliga állása:
- Bayern München (már bajnok) 79 pont
- Borussia Dortmund 64 pont
- RB Leipzig 59 pont
…11. Union Berlin 32 pont
