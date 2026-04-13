Bemutatjuk a tökös edzőnőt, ő ír sporttörténelmet Schäferék csapatával

Az európai topligák történetében először neveztek ki edzőnőt egy férfi futballcsapat szakmai vezetésére: egyelőre a szezon végéig a 34 éves Marie-Louise Eta vette át a német Bundesligában 11. Union Berlin irányítását. Schäfer Andrásék számára egyáltalán nem ismeretlen az új főnökük, hiszen a 2023–24-es szezonban már pályaedzőként dogozott velük (Nenad Bjelica, majd Marco Grote segítőjeként), sőt Bjelica eltiltásakor több élvonalbeli meccsen helyettesítette a vezetőedzőt.

Marie-Louise Eta az első női vezetőedző a topligás férfifutballban Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A szélesebb közvélemény azonban kevésbé ismeri a Schäferék élén sporttörténelmet író labdarúgó-szakembert. A Metropol összegyűjtött három érdekességet Marie-Louise Etáról.

1. Játékosként BL-t nyert

A Drezdában született Marie-Louise még leánykori nevén (Bagehorn) príma futballista volt. Hatévesen kezdett játszani. U17-es Európa- és U20-as világbajnokként ugyan csak a német junior-válogatottságig jutott, de a Turbine Potsdam középpályásaként Bajnokok Ligáját (2010) és három bajnoki címet 2009, 2010, 2011) nyert.

2. A férje a lipcsei női csapat trénere

Már 26 évesen abbahagyta a játékot, és brémai korosztályos fiúcsapatok mellett edzősködött, míg 2023-ban megszerezte a Pro-licencet. 2014-ben, még a Werder Bremen focistájaként ment férjhez. Párja és egyben ügynöke, Benjamin Eta játékosként és edzőként is amatőr szintig jutott. Jelenleg Gulácsi Péter és Orbán Willi klubjánál, az RB Leipzig kötelékében dolgozik: míg a neje férfiaknak, ő lányoknak dirigál, a lipcsei U20-as női csapat trénereként.

3. Tökös edző, de nőies nő Marie-Louise Eta

A menesztett Steffen Baumgarthoz hasonlóan a helyére kinevezett Marie-Louise Eta sem ódzkodik a kemény fellépéstől, ismerői némelyike szerint a „tökös” jelző is illene rá – ha nem lenne ízig-vérig nő. Ez kiderül az Instagram-posztjaiból is: ha alkalma nyílik rá (mint például a drezdai operabálon, lásd alább!), igazi bombázó a férje oldalán.

Az Union Berlin legközelebb szombaton (15.30) az utolsó előtti VfL Wolfsburgot – a súlyos térdsérüléséből lábadozó Dárdai Bence csapatát – fogadja a német bajnokság 30. fordulójában.

A Bundesliga állása: Bayern München 76 pont Borussia Dortmund 64 Stuttgart 56 ...11. Union Berlin 32 ...16. St. Pauli 25 ...17. Wolfsburg 21 ...18. Heidenheim 19 (A szezon végén az utolsó két csapat kiesik, a 16. helyezett osztályozót játszik a másodosztály harmadikjával.)