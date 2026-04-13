Bemutatjuk a tökös edzőnőt, ő ír sporttörténelmet Schäferék csapatával
Bemutatjuk a topligák első női vezetőedzőjét. Marie-Louise Eta játékosként BL-győztes volt – milyen edző?
Az európai topligák történetében először neveztek ki edzőnőt egy férfi futballcsapat szakmai vezetésére: egyelőre a szezon végéig a 34 éves Marie-Louise Eta vette át a német Bundesligában 11. Union Berlin irányítását. Schäfer Andrásék számára egyáltalán nem ismeretlen az új főnökük, hiszen a 2023–24-es szezonban már pályaedzőként dogozott velük (Nenad Bjelica, majd Marco Grote segítőjeként), sőt Bjelica eltiltásakor több élvonalbeli meccsen helyettesítette a vezetőedzőt.
A szélesebb közvélemény azonban kevésbé ismeri a Schäferék élén sporttörténelmet író labdarúgó-szakembert. A Metropol összegyűjtött három érdekességet Marie-Louise Etáról.
1. Játékosként BL-t nyert
A Drezdában született Marie-Louise még leánykori nevén (Bagehorn) príma futballista volt. Hatévesen kezdett játszani. U17-es Európa- és U20-as világbajnokként ugyan csak a német junior-válogatottságig jutott, de a Turbine Potsdam középpályásaként Bajnokok Ligáját (2010) és három bajnoki címet 2009, 2010, 2011) nyert.
2. A férje a lipcsei női csapat trénere
Már 26 évesen abbahagyta a játékot, és brémai korosztályos fiúcsapatok mellett edzősködött, míg 2023-ban megszerezte a Pro-licencet. 2014-ben, még a Werder Bremen focistájaként ment férjhez. Párja és egyben ügynöke, Benjamin Eta játékosként és edzőként is amatőr szintig jutott. Jelenleg Gulácsi Péter és Orbán Willi klubjánál, az RB Leipzig kötelékében dolgozik: míg a neje férfiaknak, ő lányoknak dirigál, a lipcsei U20-as női csapat trénereként.
3. Tökös edző, de nőies nő Marie-Louise Eta
A menesztett Steffen Baumgarthoz hasonlóan a helyére kinevezett Marie-Louise Eta sem ódzkodik a kemény fellépéstől, ismerői némelyike szerint a „tökös” jelző is illene rá – ha nem lenne ízig-vérig nő. Ez kiderül az Instagram-posztjaiból is: ha alkalma nyílik rá (mint például a drezdai operabálon, lásd alább!), igazi bombázó a férje oldalán.
Az Union Berlin legközelebb szombaton (15.30) az utolsó előtti VfL Wolfsburgot – a súlyos térdsérüléséből lábadozó Dárdai Bence csapatát – fogadja a német bajnokság 30. fordulójában.
A Bundesliga állása:
- Bayern München 76 pont
- Borussia Dortmund 64
- Stuttgart 56
...11. Union Berlin 32
...16. St. Pauli 25
...17. Wolfsburg 21
...18. Heidenheim 19
(A szezon végén az utolsó két csapat kiesik, a 16. helyezett osztályozót játszik a másodosztály harmadikjával.)
Az európai topligáknál alacsonyabb szinten egyébként dolgozott már néhány női vezetőedző a férfifutballban. A legismertebb Corinne Diacre, aki 2014-ől három évig a Clermont Footot dirigálta a francia másodosztályban (később a francia női válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott, tavaly óta pedig az Olympique Marseille női csapata, a Les Marseillaises edzője).
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre