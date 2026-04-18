Gulácsiról szomorú hírt közölt az edzője: rosszabb a helyzet, mint gondoltuk

Az áhított Bajnokok Ligája-visszatérés szempontjából döntő jelentőségű lehet, ha az RB Leipzig szombaton (18.30, tv: Match 4) az Eintracht Frankfurt otthonában nyer. Nem lesz könnyű, mert bár a hazaiak 29 forduló után csak hetedikek a német Bundesliga tabelláján, de a tavalyi bronzérmesként ebben a szezonban BL-főtáblán szerepeltek, és a 2016-ban az élvonalba jutott lipcseiek még sohasem győztek Frankfurtban. Ráadásul Ole Werner vezetőedző továbbra is csak a kispadon számíthat első számú kapusára, Gulácsi Péterre, és a védelem magyar válogatott oszlopa, Orbán Willi is sérüléssel bajlódik.

Orbán Willi (jobbra) maga dönti el, vállalja-e a játékot Frankfurtban, de Gulácsi Péter marad a kispadon: továbbra sincs teljesen rendben Fotó: Getty Images

Orbán az előző meccs (1-0 a Borussia Mönchengladbach ellen) vége felé összeszedett combizomsérülése miatt egész héten külön edzve fokozta a terhelését. Csak a frankfurti rangadó előtt dől el, hogy az egész szezon során eddig csak 20 percet pihent 33 éves bekk vállalhatja-e a játékot. Ez jórészt a saját döntésén múlik majd, edzője elmondta: a tapasztalatával Willié lesz az utolsó szó, játszik-e vagy sem. Ennél – és a korábban tervezettnél – rosszabb a helyzet Gulácsi esetében.

Gulácsi Péter visszatérése tovább csúszik

A 36. születésnapjához közelítő magyar klublegenda február közepén szenvedett térdszalagsérülést, majd a gyógyulása előrehaladtával április elejére – a március végi válogatott meccsek miatt elrendelt bajnoki szünet utáni első Bundesliga-meccsre – tervezte a visszatérését a kezdőcsapatba. Sőt, az újbóli edzésbe álláskor arról beszélt, hogy még a reméltnél is gyorsabban gyógyul, már csak olykor-olykor érzi a fájdalmat, ami hasonló sérülések esetében természetes. Csakhogy azóta a Lipcse úgy győzött Brémában (2-1), majd legutóbb a Gladbach ellen, hogy továbbra is belga helyettese (egyben utódjelöltje), Maarten Vandevoordt védett, őt pedig csak azért ültette legalább a kispadra az edzőjük, mert időközben egész szezonra kidőlt a harmadik számú kapusuk, Leopold Zingerle. Ole Werner pénteki sajtótájékozatóján kiderült: a helyzet alapvetően nem változik Frankfurtban sem: Vandevoordt véd, Gulácsi a padra ül.

Gulácsi a hét folyamán növelte az edzésmennyiségét, de még mindig nem teljesen terhelhető

– adott róla aggasztó helyzetjelentést hivatalos honlapján az RB Leipzig.