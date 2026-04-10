Tovább csúszik a visszatérés, Gulácsiról rossz hír jelentettek be
Ole Werner vezetőedző őszintén beszélt a helyzetről. Még mindig húzódik Gulácsi Péter felépülése és visszatérése.
Az RB Leipzig szombaton (15.30, tv: Aréna 4) a Borussia Mönchengladbach ellen folytatja menetelését azzal a céllal, hogy a Bundesliga-szezon végén Bajnokok Ligája-indulást érő helyen végezzen. Orbán Willi helye vitathatatlan a lipcsei kezdőcsapatban, de Gulácsi Péter továbbra is csak a kispadon kap helyet.
Pedig a február közepén térdsérülést szenvedett magyar klublegenda már a múlt heti, brémai bajnokira fel akart épülni, sőt napokkal előtte arról beszélt, hogy még a vártnál s jobban halad a gyógyulása. Ole Werner vezetőedző azonban rossz hírt közölt róla a ’Gladbach-meccset felvezető sajtótájékoztatóján.
Gulácsi Péter még nem jött rendbe
A lipcsei szakvezető elmondta: miután a harmadik számú kapus, Leopold Zingerle súlyosabb sérülést szenvedett, túlságosan siettették Gulácsi felépülését. Ezen a héten azonban újra csak kímélő edzéseket végzett, azaz a teljes gyógyulása még várat magára. A szombati mérkőzésen a kispadra ugyan leül – miként tette azt legutóbb, Brémában is –, de csak a biztonság kedvéért, a kaput viszont továbbra is a helyettese, Maarten Vandevoordt védi majd.
Gulácsi Péternek túl korán jött a hétvégi mérkőzés, de a csapatedzések nagy részén már újra részt vesz
– írják róla a klub hivatalos honlapján, míg mestere, Ole Werner így fogalmazott a kapuskérdésről:
Túlságosan erőltettük Pete-et, mert Leo is kiesett. Most azonban elővigyázatosságból megint visszavett az edzésmunkából, el kell kerülnie a játék közben előforduló hektikus mozdulatokat
– indokolta Gulácsi visszatérésének további késését a lipcsei edző.
A Bundesliga állása:
- Bayern München 73 pont
- Borussia Dortmund 64
- RB Leipzig 53 (55-36)
- VfB Stuttgart 53 (56-38)
- Hoffenheim 50
- Bayer Leverkusen 49
