Tovább csúszik a visszatérés, Gulácsiról rossz hír jelentettek be

Ole Werner vezetőedző őszintén beszélt a helyzetről. Még mindig húzódik Gulácsi Péter felépülése és visszatérése.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.04.10. 19:00
Gulácsi Péter RB Leipzig kapus Orbán Willi Maarten Vandevoordt Mönchengladbach

Az RB Leipzig szombaton (15.30, tv: Aréna 4) a Borussia Mönchengladbach ellen folytatja menetelését azzal a céllal, hogy a Bundesliga-szezon végén Bajnokok Ligája-indulást érő helyen végezzen. Orbán Willi helye vitathatatlan a lipcsei kezdőcsapatban, de Gulácsi Péter továbbra is csak a kispadon kap helyet. 

Gulácsi Péter (a háttérben) másodszor is csak a kispadra ülhet le, Maarten Vandevoordt marad a kapuban (Fotó: BSR Agency)

Pedig a február közepén térdsérülést szenvedett magyar klublegenda már a múlt heti, brémai bajnokira fel akart épülni, sőt napokkal előtte arról beszélt, hogy még a vártnál s jobban halad a gyógyulása. Ole Werner vezetőedző azonban rossz hírt közölt róla a ’Gladbach-meccset felvezető sajtótájékoztatóján.

Gulácsi Péter még nem jött rendbe

A lipcsei szakvezető elmondta: miután a harmadik számú kapus, Leopold Zingerle súlyosabb sérülést szenvedett, túlságosan siettették Gulácsi felépülését. Ezen a héten azonban újra csak kímélő edzéseket végzett, azaz a teljes gyógyulása még várat magára. A szombati mérkőzésen a kispadra ugyan leül – miként tette azt legutóbb, Brémában is –, de csak a biztonság kedvéért, a kaput viszont továbbra is a helyettese, Maarten Vandevoordt védi majd.

Gulácsi Péternek túl korán jött a hétvégi mérkőzés, de a csapatedzések nagy részén már újra részt vesz

– írják róla a klub hivatalos honlapján, míg mestere, Ole Werner így fogalmazott a kapuskérdésről:

Túlságosan erőltettük Pete-et, mert Leo is kiesett. Most azonban elővigyázatosságból megint visszavett az edzésmunkából, el kell kerülnie a játék közben előforduló hektikus mozdulatokat 

– indokolta Gulácsi visszatérésének további késését a lipcsei edző.

A Bundesliga állása:

  1. Bayern München 73 pont
  2. Borussia Dortmund 64
  3. RB Leipzig 53 (55-36)
  4. VfB Stuttgart 53 (56-38)
  5. Hoffenheim 50
  6. Bayer Leverkusen 49

 

 

