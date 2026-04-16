Gulácsi történelmi diadal előtt áll, erre mindig emlékezni fog

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig szombaton este az Eintracht Frankfurt vendége lesz a német labdarúgó-bajnokság 30. fordulójában, és ha nyer, történelmi sikert arat.

Gulácsi Péter és társai nagy siker előtt állnak

A két magyar légiós olyan diadalra készülnek, amire örökre emlékezni fognak: A lipcsei együttes még sosem győzte le idegenben az Eintrachtot, pedig az elmúlt kilenc évben kilenc bajnokin és egy Német Kupa-mérkőzésen is próbálkozott, mégis csupán négy döntetlennek örülhetett.

Ole Werner vezetőedző együttese a negyedik, Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyről várja a fordulót, elsősorban a legutóbbi hat játéknapon aratott öt győzelmének köszönhetően. Sőt az utóbbi kilenc mérkőzést tekintve csak egyszer kapott ki, s előnye négy pont az ötödik helyezett Leverkusen előtt. Bár a Frankfurt elleni negatív idegenbeli sorozat aggasztó lehet lipcsei oldalon, bizakodásra adhat okot, hogy decemberben, hazai pályán 6-0-ra legyőzte szombati ellenfelét az RB.

Gulácsi Péter felépült sérüléséből, a legutóbbi fordulóban már a cserék közé jelölték. Willi Orbán izomsérülést szenvedett, minden bizonnyal nem léphet pályára.