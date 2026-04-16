Nagy a baj Lipcsében: játszana a magyar válogatott klasszis, de nem engedik
Izomsérülést szenvedett az elnyűhetetlennek hitt „Gép”. Orbán Willi kidőlt az RB Leipzig BL-helyekről döntő rangadója előtt.
Az RB Leipzig labdarúgócsapatára piszok nehéz feladat vár szombaton (18.30, tv: Match 4): a német Bundesliga 30. fordulójában az Eintracht Frankfurt vendége lesz, ahol az utóbbi tíz alkalommal nyeretlen maradt. Pedig ha most megtörnék ezt a rossz sorozatot a lipcseiek, akkor az döntő lépést jelentene az idén csak a tévében nézett Bajnokok Ligája felé. Az aktuális forma ugyan a Stuttgarttal, a Leverkusennel és a Hoffenheimmel szemben az RB mellett szól, de az előjelek aggasztóak: a február közepi súlyos térdsérülése óta még csak a kispadig jutott Gulácsi Péter után megsérült Orbán Willi is.
Pedig a 33 éves, 66-szoros magyar válogatott futballista, a lipcsei védelem oszlopa ebben a szezonban még nem hagyott ki egy meccset sem. Sőt, egy kivétellel mindet végigjátszotta (Augsburgban 6-0-s vezetésnél döntött úgy Ole Werner vezetőedző, hogy ad 20 percnyi pihenőt veterán klasszisának). A német topligában is a profizmus mintaképeként emlegetett Orbán beceneve nem véletlenül a sokatmondó „A Gép”: korábban is teljes idényeket töltött végig a pályán, miközben jóval fiatalabb csapattársait nem győzték pihentetni, rotálni – erre most izomsérülést szenvedett.
Orbán Willi játszana, de nem kockáztatják meg
A Bild értesülése szerint a mindig elszánt Orbán Willi mindenképpen játszani akar, de a klubvezetők ezt nem tartanák okos döntésnek. A hét folyamán ugyanis még nem is edzhetett, így a szombati játéka „jelen állás szerint több mint kérdéses”.
Ez már csak azért is aggasztó, mert az RB Leipzig másik belső védője, Castello Lukeba is sérült; a középpályáról pedig az összegyűlt sárga lapjai miatt eltiltott Xaver Schlager és a helyére szánt, de hetekre kidőlt Ezechiel Banzuzi is hiányozni fog; a támadósorban pedig Assan Ouédraogo nincs teljesen rendben.
A Bundesliga állása:
- Bayern München 76 pont
- Borussia Dortmund 64
- VfB Stuttgart 56 (60-38)
- RB Leipzig 56 (56-36)
- Bayer Leverkusen 52
- Hoffenheim 51
- Eintracht Frankfurt 42
(A bajnokság első négy vagy öt helyezettje indulhat majd a BL 2026/27-es szezonjában; a pontos szám az európai kupasorozatok véghajrájában szereplő német és spanyol csapatok eredményeitől függ.)
