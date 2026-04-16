Nagy a baj Lipcsében: játszana a magyar válogatott klasszis, de nem engedik

Izomsérülést szenvedett az elnyűhetetlennek hitt „Gép”. Orbán Willi kidőlt az RB Leipzig BL-helyekről döntő rangadója előtt.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.04.16. 13:30
Az RB Leipzig labdarúgócsapatára piszok nehéz feladat vár szombaton (18.30, tv: Match 4): a német Bundesliga 30. fordulójában az Eintracht Frankfurt vendége lesz, ahol az utóbbi tíz alkalommal nyeretlen maradt. Pedig ha most megtörnék ezt a rossz sorozatot a lipcseiek, akkor az döntő lépést jelentene az idén csak a tévében nézett Bajnokok Ligája felé. Az aktuális forma ugyan a Stuttgarttal, a Leverkusennel és a Hoffenheimmel szemben az RB mellett szól, de az előjelek aggasztóak: a február közepi súlyos térdsérülése óta még csak a kispadig jutott Gulácsi Péter után megsérült Orbán Willi is.

Orbán Willi nagyon hiányozhat majd, a legjobb lipcseiként a párharcok kétharmadát nyeri   Fotó: DeFodi Images

Pedig a 33 éves, 66-szoros magyar válogatott futballista, a lipcsei védelem oszlopa ebben a szezonban még nem hagyott ki egy meccset sem. Sőt, egy kivétellel mindet végigjátszotta (Augsburgban 6-0-s vezetésnél döntött úgy Ole Werner vezetőedző, hogy ad 20 percnyi pihenőt veterán klasszisának). A német topligában is a profizmus mintaképeként emlegetett Orbán beceneve nem véletlenül a sokatmondó „A Gép”: korábban is teljes idényeket töltött végig a pályán, miközben jóval fiatalabb csapattársait nem győzték pihentetni, rotálni – erre most izomsérülést szenvedett.

Orbán Willi játszana, de nem kockáztatják meg

A Bild értesülése szerint a mindig elszánt Orbán Willi mindenképpen játszani akar, de a klubvezetők ezt nem tartanák okos döntésnek. A hét folyamán ugyanis még nem is edzhetett, így a szombati játéka „jelen állás szerint több mint kérdéses”.

Ez már csak azért is aggasztó, mert az RB Leipzig másik belső védője, Castello Lukeba is sérült; a középpályáról pedig az összegyűlt sárga lapjai miatt eltiltott Xaver Schlager és a helyére szánt, de hetekre kidőlt Ezechiel Banzuzi is hiányozni fog; a támadósorban pedig Assan Ouédraogo nincs teljesen rendben.

A Bundesliga állása:

  1. Bayern München 76 pont
  2. Borussia Dortmund 64
  3. VfB Stuttgart 56 (60-38)
  4. RB Leipzig 56 (56-36)
  5. Bayer Leverkusen 52
  6. Hoffenheim 51
  7. Eintracht Frankfurt 42

(A bajnokság első négy vagy öt helyezettje indulhat majd a BL 2026/27-es szezonjában; a pontos szám az európai kupasorozatok véghajrájában szereplő német és spanyol csapatok eredményeitől függ.)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
