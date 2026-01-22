Zsigmond Barna Pál, a Fidesz jelöltje a 12. budapesti választókerületben élhetőbb Újpestet és Angyalföldet ígér - interjú

Zsigmond Barna Pál a soron következő országgyűlési-képviselő jelölt, akit bemutatunk. A budapesti jelöltállító gyűlését a Fidesz–KDNP két hete tartotta meg, ahol hivatalosan is bemutatták mind a 16 fővárosi egyéni képviselőjelöltet, és útjukra indították őket a 2026-os országgyűlési választásra.

Zsigmond Barna Pál

Ebben a sorozatban egyenként mutatjuk be a budapesti jelölteket, hogy a választók személyesen is megismerhessék őket, gondolkodásukat és céljaikat.

Zsigmond Barna Pál Újpest és Angyalföld iránt elkötelezett helyi szereplőként, családapaként, közösségi emberként és volt alpolgármesterként szerzett tapasztalataira építve készül a megméretésre. Úgy véli, a politika elsősorban szolgálat, amelynek célja az itt élők mindennapjainak jobbá tétele. Interjúnkban arról beszél, miért lát nagyobb potenciált a kerületben, milyen változtatásokat tart szükségesnek, és hogyan képzeli el a párbeszédet a helyi közösségekkel.

Miért vállalta a jelöltséget?

Hiszek abban, hogy Újpest és Angyalföld többre képes, többet érdemel. Az elmúlt évtizedekben nem kívülállóként, hanem itt élő családapaként, közösségi emberként és volt alpolgármesterként tapasztaltam meg, milyen ereje van az együttműködésnek. Úgy érzem, van tapasztalatom, kapcsolatrendszerem és felelősségérzetem ahhoz, hogy a kerület érdekeit határozottan képviseljem – helyben és országos szinten egyaránt. Számomra a politika nem öncél, hanem szolgálat: az itt élők mindennapjainak jobbá tétele.

Ott él-e vagy élt-e a választókerületében, milyen kötődése van a helyhez?

1996 óta Újpesten élek, tehát közel három évtizede ez az otthonom. Itt lettem családos ember, itt nőttek, illetve nőnek fel a gyermekeim, itt alakult ki az a baráti és közösségi háló, amely meghatározza az életemet. Újpest számomra nem „választókerület”, hanem élő közösség. Az UTE-hoz és az Újpesti Jégkorong Akadémiához fűződő munkám, a korábbi önkormányzati szerepvállalásom és a mindennapi jelenlétem mind ezt a kötődést erősítik. Újpest az a hely, ahová jó hazajönni.

Mi a véleménye a választókerület mostani vezetéséről?

Az elmúlt években sajnos azt látjuk, hogy Újpest balliberális vezetése nem él a lehetőségekkel, hanem hagyja elsorvadni azokat az értékeket, amelyek korábban fejlődési pályára álltak a Fidesz vezetése alatt. Ikonikus helyszínek maradtak magukra, beruházások csúsznak éveket, ígéretek sorra maradnak eredmények nélkül. A Víztorony esete jól mutatja ezt: volt pályázat, volt szándék a megmentésére, mégis koncepciótlanság és felelőtlenség lett a vége. Ugyanez igaz az egykori uszoda területére, ahol zöld park helyett ma is üres, elhanyagolt telek áll, vagy a Szent István téri parkolóra, ahol az újpestiek pénzért parkolnak balesetveszélyes körülmények között. A balliberális önkormányzati vezetés ígéreteivel tele van a padlás, sokat beszélnek, de a tettek rendre elmaradnak. Újpest pedig nem ígéretekből, hanem munkából épül.

Mely problémák határozzák meg a választókerület mindennapjait?

A legnagyobb gond az elhúzódó halogatás és a mindennapi életet nehezítő káosz. Parkolási problémák vannak szerte a kerületben, az újpestiek este gyakran saját otthonuk közelében sem találnak helyet. Az utak és közterek állapota romlik, az István út felújítása éveket csúszik, pedig a tervek és a források korábban rendelkezésre álltak. Súlyos gond a lakhatás kérdése is: miközben 250 új bérlakást ígértek, egy sem épült, viszont jelentős lakbéremelések történtek. Ezzel szemben a Fidesz idején elindított 27 bérlakásból a baloldal mindössze kettőt adott ki valódi bérlakásként, a többit piaci alapon hasznosította. Van pénz – de nem az újpestiek mindennapi problémáinak megoldására. Ezek együtt azt eredményezik, hogy sokan azt érzik: a kerület nem halad előre, hanem egy helyben topog. Újpest ennél többet érdemel – tisztaságot, rendet, kiszámíthatóságot és felelős vezetést!

Mi lenne az első dolga megválasztása esetén, és milyen hosszú távú tervei vannak?

Újpest megérdemli, hogy kormánypárti képviselője legyen. Az első dolgom az lenne, hogy rendszeres, érdemi párbeszédet indítsak az itt élőkkel és a helyi intézményekkel. A döntéseket nem az emberektől távol, irodákban, hanem a valós problémák ismeretében kell meghozni.

Hosszú távon egy élhető, zöld, biztonságos és családbarát városrészt szeretnék, ahol a közlekedés kiszámítható, a közterek tiszták, az intézmények jól működnek, és a sport, a közösségi élet valódi megtartó erőt jelent. Olyan Újpestért dolgozom, amely megőrzi a családias jellegét, miközben képes fejlődni – és ahol a következő generációk is otthonra találnak. Újpest az a hely legyen, ahol szeretünk élni!

A Fidesz vezetése szerint minden szavazat számít, különösen Budapesten: a párt célja, hogy a fővárosban is megerősítse pozícióit, és innen is biztosítsa az országos győzelmet.

A Fidesz 16 budapesti jelöltje választókerület: Fazekas Csilla választókerület: Ferencz Orsolya választókerület: Steiner Attila választókerület: Fülöp Attila választókerület: Kovács Balázs Norbert választókerület: Radics Béla választókerület: D. Kovács Antal Róbert választókerület: Tarnai Richárd választókerület: Király Nóra választókerület: Kocsondi Márk választókerület: Gyepes Ádám választókerület: Zsigmond Barna Pál választókerület: Németh Balázs választókerület: Szatmáry Kristóf választókerület: Dunai Mónika választókerület: Földesi Gyula

