Egyértelműen a Tiszát segítenék az olajblokáddal az ukránok

Ezt posztolta Szijjártó Péter:

Kijevben újabb tájékoztatót tartottak, elérte a célját a magyar delegáció kijevi látogatása, hiszen kénytelen volt megszólalni az ukrán rendszerüzemeltető vállalat. Ez a mai tájékoztató, amit a nagyköveteknek tartottak, egy újabb lebukás az ukránoknak, újabb bizonyossága annak, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt, kizárólag a magyar választásba történő beavatkozás szándékával tartják elzárva a Barátság kőolajvezetéket. Ma ismételten bebizonyosodott, hogy ez egy olajblokád Magyarországgal szemben.

Az ukránok újra elutasították azt, hogy a helyszínen külföldi szakértők, magyarok, szlovákok, uniósok nézzék meg, hogy mi a helyzet a vezetékkel. Most nagyjából egy hónapnyi helyreállítási munkáról beszélnek. Nyilvánvalóan kilóg a lóláb, sőt az egész istálló gyakorlatilag ez az olajblokád egyértelműen a magyar parlamenti választásnak szól. Ez egy egyértelmű beavatkozás. A magyarországi választási folyamatba, annak érdekében, hogy a Tisza Pártot segítsék. Nyilvánvalóan az ukránok egyeztetnek folyamatosan Brüsszellel. Céljuk az, hogy a Tisza Pártnak segítséget nyújtanak a választási kampány során.

Határozottan felszólítjuk Zelenszkij elnököt és az ukránokat, hogy fejezzék be a beavatkozást a magyar választási kampányba. Teljesen egyértelmű, hogy ez a vezeték üzemképes, ezt a vezetéket egyetlen egy perc alatt újra lehetne indítani, ezért azt követeljük az ukránoktól, hogy indítsák újra a szállítást, ne avatkozzanak be a magyar választási kampányba. Teljesen egyértelmű, ami történik, az ukránok azt szeretnék, ha a Tisza Párt nyerné a választást, de erről a magyar emberek fognak dönteni, és holnap a magyar emberek meg is mutathatják, hogy minket nem lehet megzsarolni, legyen a holnapi, minden idők legnagyobb békemenete! – írja a Ripost.