„Kigondoltuk, vállaltuk, megcsináltuk” - Orbán Viktor fantasztikus híreket közölt

Kigondoltuk, vállaltuk, megcsináltuk. Február az a hónap, amikor érdemes várni a postást és a banki értesítéseket.

Érkezik a 11%-kal megemelt minimálbér.

A nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat, és a 14. havi nyugdíj első részletét.

A kétgyermekes, 40 év alatti anyák először kapják meg adómentesen a bérüket.

Jön a megduplázott családi adókedvezmény.

Mindezt hogyan? Az első lépés: ne küldd el a pénzed Ukrajnába. Második lépés: maradjon is így! Ehhez egy dolog kell: Fidesz, a biztos választás