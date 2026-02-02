RETRO RÁDIÓ

„Kigondoltuk, vállaltuk, megcsináltuk” - Orbán Viktor fantasztikus híreket közölt

Orbán Viktor szerint ebben a hónapban érdemes várni a postást és a banki értesítéseket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.02. 08:14
Orbán Viktor családi adókedvezmény nyugdíj

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor remek híreket közölt a közösségi oldalán, ennek biztos, hogy nagyon sokan fognak örülni – a minimálbér, a nyugdíj, az édesanyák adómentessége és a családi adókedvezmény is érintett.

Kigondoltuk, vállaltuk, megcsináltuk. Február az a hónap, amikor érdemes várni a postást és a banki értesítéseket.

Érkezik a 11%-kal megemelt minimálbér.

A nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat, és a 14. havi nyugdíj első részletét.

A kétgyermekes, 40 év alatti anyák először kapják meg adómentesen a bérüket.

Jön a megduplázott családi adókedvezmény.

Mindezt hogyan? Az első lépés: ne küldd el a pénzed Ukrajnába. Második lépés: maradjon is így! Ehhez egy dolog kell: Fidesz, a biztos választás

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

