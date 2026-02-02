„Kigondoltuk, vállaltuk, megcsináltuk” - Orbán Viktor fantasztikus híreket közölt
Orbán Viktor szerint ebben a hónapban érdemes várni a postást és a banki értesítéseket.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor remek híreket közölt a közösségi oldalán, ennek biztos, hogy nagyon sokan fognak örülni – a minimálbér, a nyugdíj, az édesanyák adómentessége és a családi adókedvezmény is érintett.
Kigondoltuk, vállaltuk, megcsináltuk. Február az a hónap, amikor érdemes várni a postást és a banki értesítéseket.
Érkezik a 11%-kal megemelt minimálbér.
A nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat, és a 14. havi nyugdíj első részletét.
A kétgyermekes, 40 év alatti anyák először kapják meg adómentesen a bérüket.
Jön a megduplázott családi adókedvezmény.
Mindezt hogyan? Az első lépés: ne küldd el a pénzed Ukrajnába. Második lépés: maradjon is így! Ehhez egy dolog kell: Fidesz, a biztos választás
– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre