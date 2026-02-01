- Szalay-Bobrovniczky Kristóf: vagy béke lesz vagy a III. világháború első fejezete íródik most
Háborús pszichózis Brüsszelben: Kocsis Máté szerint Nyugat-Európa nem tanult a történelemből
A frakcióvezető szerint, aki nem érti a háborúból való kimaradás fontosságát, az nézzen Ukrajna felé és tanuljon a történelemből. Kocsis Máté szerint a háborúból való kimaradás nem taktika, hanem történelmi tapasztalat.
Hatvanban, a Háborúellenes Gyűlésen kérdezte a Ripost Kocsis Mátétól, mit üzen azoknak, akik nem értik, miért kell Magyarországnak kimaradnia a háborúból. A Fidesz frakcióvezetője szerint a válasz egyszerű: „Azt kívánom nekik, hogy soha ne is kelljen megtudniuk, miből kell kimaradni.”
Kocsis Máté úgy fogalmazott: ha valaki mégis magyarázatot keres, tekintsen Ukrajna felé, és beszéljen olyan kárpátaljai magyar családokkal, ahol édesanyák maradtak egyedül, mert férjeik és fiaik a fronton harcolnak.
Keressen olyan kárpátaljai magyarokat, vagy magyar édesanyákat, akik soha többet nem látják a férjeiket meg a gyerekeiket
– mondta a frakcióvezető.
Kocsis Máté: a magyarok nem akarnak háborút
Szerinte a háborúellenesség „a magyar néplélek része”, hiszen a történelem során az ország mindig vesztese volt a fegyveres konfliktusoknak.
Annyit mindenképpen tanultunk a saját történelmünkből, hogy a háborúk nem szoktak jók lenni
– fogalmazott.
A politikus élesen bírálta az Európai Unió vezetését is Hatvanban. Állítása szerint Brüsszelből azért akarnak kormányt váltani, hogy Magyarországot is bevonják a háború finanszírozásába és a fegyverkezésbe.
Kocsis szerint a tét különösen nagy most, mert Magyarország az Európai Unió tagja. Úgy látja, hogy egyes uniós szereplők bele akarják kényszeríteni az országot akár a háború finanszírozásába is.
Egyszerű a helyzet: Orbán Viktor tud Brüsszelben nemet mondani, Magyar Péter nem
– hívta fel a figyelmet.
A frakcióvezető hangsúlyozta: Magyarország érdeke továbbra is az, hogy kimaradjon a fegyveres konfliktusból, és ne váljon részévé sem katonailag, sem pénzügyileg. Hozzátette: a háborúból való kimaradás nem taktikai kérdés, hanem történelmi tapasztalatból fakadó nemzeti érdek.
