RETRO RÁDIÓ

Kocsis Máté: Magyar Péter lenézi a miskolciakat, Brüsszelben pedig a háború mellett szavaz

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője a miskolci Háborúellenes Gyűlésen háború és béke kérdéséről beszélt. Felhívta arra a figyelmet, hogy Magyar Péter Brüsszelben a háború mellet szavaz.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 12:29
magyar péter Háborúellenes Gyűlés kocsis máté miskolc

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője a miskolci Háborúellenes Gyűlésen hiányolta, hogy Magyar Péter nem jött Miskolcra. Bár nem csoda: vidéken csökken az érdeklődés a Tisza iránt. Magyar Péter szerint Miskolc egy suttyó hely. Magyar Péter végtelenségig lenézi a miskolciakat. Pedig a miskolciak még egy fesztivált is elneveztek Magyar Péter remegéséről: a kocsonya fesztivált. Ezután komoly kérdésekről, a háború és béke kérdéséről beszélt.

Magyar Péter
Kocsis Máté felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péter mennyire lenézi a Miskolciakat / Fotó: MW

Kocsis Máté: a Tisza a háború mellett szavaz Brüsszelben

Kocsis Máté felidézte Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökének minapi beszédét:

2026-ban és 2027-ben ők finanszírozzák Ukrajnát, 90 milliárd eurónyi kölcsönt adnak Ukrajnának. Ebből 60 milliárd fegyverre, amit Európától vennének. Ez egy beismerés. Önök utaljanak egy szavazatot az Európai Unió tervei ellen.

- kérte a hallgatóságot Kocsis Máté.

Kocsis Máté kitért arra, hogy Brüsszel mit kér:

Otthonteremtési támogatások megszüntetését javasolják, 13. havi nyugdíjt javasolnak, progressív SZJA-t, anyák SZJA-mentességét vizsgálják felül, munkás hitelt csökkentsék. Azért, hogy Ukrajnának adják, pedig be lehetne a háborút fejezni. Emlékeztetek, hogy Orbán Viktor már intet be fontos kérdésben, Például migráció ügyében, Magyra Péter még soha.

A Tisza Brüsszelben a háború mellett szavaz, erről jegyzőkönyvi bizonyíték van - írja a Ripost.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu