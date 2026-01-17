Kocsis Máté: Magyar Péter lenézi a miskolciakat, Brüsszelben pedig a háború mellett szavaz

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője a miskolci Háborúellenes Gyűlésen hiányolta, hogy Magyar Péter nem jött Miskolcra. Bár nem csoda: vidéken csökken az érdeklődés a Tisza iránt. Magyar Péter szerint Miskolc egy suttyó hely. Magyar Péter végtelenségig lenézi a miskolciakat. Pedig a miskolciak még egy fesztivált is elneveztek Magyar Péter remegéséről: a kocsonya fesztivált. Ezután komoly kérdésekről, a háború és béke kérdéséről beszélt.

Kocsis Máté felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péter mennyire lenézi a Miskolciakat

Kocsis Máté: a Tisza a háború mellett szavaz Brüsszelben

Kocsis Máté felidézte Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökének minapi beszédét:

2026-ban és 2027-ben ők finanszírozzák Ukrajnát, 90 milliárd eurónyi kölcsönt adnak Ukrajnának. Ebből 60 milliárd fegyverre, amit Európától vennének. Ez egy beismerés. Önök utaljanak egy szavazatot az Európai Unió tervei ellen.

- kérte a hallgatóságot Kocsis Máté.

Kocsis Máté kitért arra, hogy Brüsszel mit kér:

Otthonteremtési támogatások megszüntetését javasolják, 13. havi nyugdíjt javasolnak, progressív SZJA-t, anyák SZJA-mentességét vizsgálják felül, munkás hitelt csökkentsék. Azért, hogy Ukrajnának adják, pedig be lehetne a háborút fejezni. Emlékeztetek, hogy Orbán Viktor már intet be fontos kérdésben, Például migráció ügyében, Magyra Péter még soha.

A Tisza Brüsszelben a háború mellett szavaz, erről jegyzőkönyvi bizonyíték van - írja a Ripost.