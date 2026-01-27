Bóka János: „A drogliberalizációt is ránk akarja kényszeríteni Brüsszel”
A miniszter a közösségi oldalán közölte a részleteket.
Bóka János egy friss bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán. Ebben arról ír, hogy ma komoly üzenet érkezett Brüsszelből, a drogliberalizációt is ránk akarják kényszeríteni.
A drogliberalizációt is ránk akarja kényszeríteni Brüsszel. Ma komoly üzenet érkezett. A brüsszeli Bizottság által indított perben az Unió Bírósága úgy döntött, hogy Magyarország uniós jogot sértett, amikor a kannabisz besorolását érintő közös uniós álláspont ellen szavazott. A magyar kormány drogpolitikai álláspontja világos: elítéljük a drogliberalizációs törekvéseket, mert azokat téves és veszélyes iránynak tartjuk. Magyarország zéró toleranciát alkalmaz a kábítószer-politikában, és ezt az irányt a jövőben is meg fogjuk tartani. Nem engedünk semmilyen nyomásnak, amely beavatkozna a nemzeti drogpolitikába vagy kábítószer-liberalizáció felé vinné az országot
– olvasható az európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán közzétett posztjában.
