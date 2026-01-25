Orbán Viktor kijelentette: rezsicsökkentés eredményeit megvédjük, mert ez a magyar emberek érdeke

Orbán Viktor sorra osztja meg a Háborúellenes Gyűlésen elmondott beszédéből készült rövid videórészleteket a közösségi oldalán.

Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: A Tisza szerint a rezsicsökkentés humbug, és el akarják törölni

A miniszterelnök most egy újabb ilyen felvétellel jelentkezett a Facebook-oldalán. Ebben a rezsicsökkentésről van szó. A Tisza Párt humbugnak tartja, és eltörölné a rezsicsökkentést, ám a kormány megvédi ezt intézkedést, ami rengeteg családnak nyújt segítséget.

A Tisza szerint a rezsicsökkentés humbug, és el akarják törölni. Persze. Erre kaptak utasítást Brüsszelből. Rossz helyen kopogtatnak: a rezsicsökkentés eredményeit megvédjük, mert ez a magyar emberek érdeke

- üzente a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját: