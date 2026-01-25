- Indul a nemzeti petíció - Megüzenjük Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK!
Orbán Viktor kijelentette: rezsicsökkentés eredményeit megvédjük, mert ez a magyar emberek érdeke
Üzent a Tisza Pártnak a kormányfő.
Orbán Viktor sorra osztja meg a Háborúellenes Gyűlésen elmondott beszédéből készült rövid videórészleteket a közösségi oldalán.
Orbán Viktor: A Tisza szerint a rezsicsökkentés humbug, és el akarják törölni
A miniszterelnök most egy újabb ilyen felvétellel jelentkezett a Facebook-oldalán. Ebben a rezsicsökkentésről van szó. A Tisza Párt humbugnak tartja, és eltörölné a rezsicsökkentést, ám a kormány megvédi ezt intézkedést, ami rengeteg családnak nyújt segítséget.
A Tisza szerint a rezsicsökkentés humbug, és el akarják törölni. Persze. Erre kaptak utasítást Brüsszelből. Rossz helyen kopogtatnak: a rezsicsökkentés eredményeit megvédjük, mert ez a magyar emberek érdeke
- üzente a kormányfő.
Mutatjuk Orbán Viktor videóját:
