Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen mutatta be a nemzeti petíció kérdőívét - Videó

Fontos videóval jelentkezett a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.25. 08:25
Mint ahogy arról beszámoltunk, szombaton Kaposváron tartották a Háborúellenes Gyűlést. Az eseményen Orbán Viktor előbb egy beszédet mondott, majd ezt követően kérdésekre válaszolt.

Orbán Viktor bemutatta a nemzeti petíció kérdőívét Fotó: MW

Orbán Viktor: Indul a nemzeti petíció

A miniszterelnök a közösségi oldalán egy újabb rövid videós részletet mutatott a beszédéből. A kormányfő felvételén látható, amint bemutatja nemzeti petíció kérdőívét.

Indul a nemzeti petíció. Üzenjük Brüsszelnek: nem fizetünk

- írja Orbán Viktor, akinek a videóját alább tudod megtekinteni:

