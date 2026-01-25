- Menczer Tamás: Von der Leyen nem Európai Bizottságot vezet, hanem Ukrajna bizottságot
- Háborúellenes Gyűlés: rengeteg fiatal vett részt a kaposvári eseményen
- „A színfalak mögött” - eddig nem látott kulisszafotókat mutatott Orbán Viktor
- Zalatnay Cini: szeretem a békét és abban bízom, hogy az út, amin Magyarország jár, elkerüli a háborút
Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen mutatta be a nemzeti petíció kérdőívét - Videó
Fontos videóval jelentkezett a miniszterelnök.
Mint ahogy arról beszámoltunk, szombaton Kaposváron tartották a Háborúellenes Gyűlést. Az eseményen Orbán Viktor előbb egy beszédet mondott, majd ezt követően kérdésekre válaszolt.
Orbán Viktor: Indul a nemzeti petíció
A miniszterelnök a közösségi oldalán egy újabb rövid videós részletet mutatott a beszédéből. A kormányfő felvételén látható, amint bemutatja nemzeti petíció kérdőívét.
Indul a nemzeti petíció. Üzenjük Brüsszelnek: nem fizetünk
- írja Orbán Viktor, akinek a videóját alább tudod megtekinteni:
- Menczer Tamás: Von der Leyen nem Európai Bizottságot vezet, hanem Ukrajna bizottságot
- Háborúellenes Gyűlés: rengeteg fiatal vett részt a kaposvári eseményen
- „A színfalak mögött” - eddig nem látott kulisszafotókat mutatott Orbán Viktor
- Zalatnay Cini: szeretem a békét és abban bízom, hogy az út, amin Magyarország jár, elkerüli a háborút
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre