Orbán Viktor: Kaposvár a béke pártján
Ezúttal is telt házas volt a Háborúellenes Gyűlés.
„Kaposvár a béke pártján. Nagyon köszönöm, hogy ennyien eljöttek.” - írta Orbán Viktor az immár hetedik alkalommal megrendezett Háborúellenes Gyűlést követően a közösségi médiában.
