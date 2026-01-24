Háborúellenes Gyűlés: mutatjuk a kaposvári esemény legjobb pillanatait

Miskolc után Kaposváron folytatódott a Háborúellenes Gyűlés rendezvény sorozata. Az eseményen ezúttal is teltház volt.

Hatalmas volt a tömeg az év második Háborúellenes Gyűlésén is Fotó: MW

A rendezvényen felszólalt többek között Szita Károly, Kaposvár polgármestere, Gelencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője, de Móring József, Witzmann Mihály is. Az esemény csúcspontja pedig egyértelműen Orbán Viktor rövid köszöntője, majd az azt követő kérdésekre adott válaszok voltak.

Íme a kaposvári Háborúellenes Gyűlésről készült galéria, a legjobb pillanatokkal: