- Orbán Viktor: Kaposvár a béke pártján
- Zalatnay Sarolta a Háborúellenes Gyűlésen: „Nő nélkül nincs élet”
- Fergeteges nyitány: Gudics Máté produkciója indította a Háborúellenes Gyűlést
- Lázár János: 2026-ban a Fidesszel a vidéki magyarok nyernek, a vidék győztes lesz
Háborúellenes Gyűlés: mutatjuk a kaposvári esemény legjobb pillanatait
Galériánkon keresztül felidézheted a legjobb pillanatokat.
Miskolc után Kaposváron folytatódott a Háborúellenes Gyűlés rendezvény sorozata. Az eseményen ezúttal is teltház volt.
A rendezvényen felszólalt többek között Szita Károly, Kaposvár polgármestere, Gelencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője, de Móring József, Witzmann Mihály is. Az esemény csúcspontja pedig egyértelműen Orbán Viktor rövid köszöntője, majd az azt követő kérdésekre adott válaszok voltak.
Íme a kaposvári Háborúellenes Gyűlésről készült galéria, a legjobb pillanatokkal:
