RETRO RÁDIÓ

Háborúellenes Gyűlés: mutatjuk a kaposvári esemény legjobb pillanatait

Galériánkon keresztül felidézheted a legjobb pillanatokat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.24. 14:18
Módosítva: 2026.01.24. 14:26
Háborúellenes Gyűlés galéria Kaposvár fotó

Miskolc után Kaposváron folytatódott a Háborúellenes Gyűlés rendezvény sorozata. Az eseményen ezúttal is teltház volt.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Szita Károly, Orbán Viktor
Hatalmas volt a tömeg az év második Háborúellenes Gyűlésén is Fotó: MW

A rendezvényen felszólalt többek között Szita Károly, Kaposvár polgármestere, Gelencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője, de Móring József, Witzmann Mihály is. Az esemény csúcspontja pedig egyértelműen Orbán Viktor rövid köszöntője, majd az azt követő kérdésekre adott válaszok voltak.

Íme a kaposvári Háborúellenes Gyűlésről készült galéria, a legjobb pillanatokkal:

Fotókon a kaposvári Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatai

fotóma, 13:58
Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu