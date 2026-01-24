Witzmann Mihály a Háborúellenes Gyűlésen: A béke nemcsak erkölcsi, hanem gazdasági kérdés is

Witzmann Mihály fideszes országgyűlési képviselő azzal kezdte beszédét a Kaposvár Arénában, hogy szerencsére a fiatalabb generáció már nem látta a szétlőtt siófoki vasúállomást és az egyéb bombázás nyomait. A politikus szerint sokan nem látják, mennyire törékeny a béke, azt hiszik, hogy a háború távoli frontok problémája.

Witzmann Mihály is felszólalt a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen Fotó: MW

Pedig a háború árnyéka soha nem áll meg a határoknál. Elér a mindennapjainkhoz, elér a munkahelyekhez, és igen elérhet Somogyba is.

A somogyiaknak a háború bizonytalanság elmaradóvendégeket, bezárt éttermeket, üres szállodákat jelent. Szerinte a turizmus a béke iparága, mert a turista odamegy, ahol béke és biztonság van.

A béke nem csak erkölcsi kérdés, hanem gazdasági kérdés is. Magyar érdek

Witzmann megerősítette, hogy a somogyi gazdák nem háborút akarnak, hanem termelni, vetni és szántani akarnak. A politikus felidézte, hogy édesapaként mélységesen felháborítja. amikor vezető pozícióban lévő nyugati emberektől azt hallja, hogy meg kell barátkozni a gondolattal, hogy a háborúban elveszíthetjük gyermekinket - írja a Ripost.

Én sajnos tudom, hogy milyen elveszíteni egy gyermeket. Nem kívánom senkinek! Nem fogom hagyni, hogy felelőtlen brüsszeli döntések közelebb hozzák ezt a borzalmat gyermekeinkhez. A fiamat meg kell és meg is fogom védeni ettől!

- jelentette ki Witzman Mihály, majd hozzátette: a béke nem jelszó, a béke életet véd, a béke jövőt véd.