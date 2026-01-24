- Orbán Viktor: Kaposvár a béke pártján
Orbán Viktor: A magyar szuverenitás kulcskérdése a vidék és a mezőgazdaság
Telt házas lett a kaposvári Háborúellenes Gyűlés is. Orbán Viktor beszéde zárta ezúttal is Magyarország legnagyobb politikai sorozatát.
A Háborúellenes Gyűlés országjárásának kaposvári állomásán is felszólal Orbán Viktor, aki Davos és Brüsszel után érkezik a Somogy vármegyei városba. A miniszterelnök hetedik alkalommal szólal fel a háborúellenes gyűlésen, legutóbb múlt szombaton Miskolcon válaszolt a jelenlévők által feltett kérdésekre.
Orbán Viktort szűnni nem akaró álló vastapssal köszöntötte a tömeg a Kaposvár Arénában. A miniszterelnök humorosan azzal kezdte, hogy a Davos-Kaposvár járattal érkezett, brüsszeli kitérővel. A kormányfő hozzátette: így elsőkézből tudok önöknek beszámolni arról, hogy mi is történik a világban. Orbán Viktor egy rövid kitérő erejéig felidézte kaposvári emlékeit.
A bevezetést követően Szita Károly megköszönte a szívélyes szavakat, majd átadta a szót a közönségnek, akik kérdéseket tehettek fel a miniszterelnöknek.
Mezőgazdaságról
A miniszterelnök egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy az emberiség távolodik a valóságos természetes közegétől. Kiemelte, hogy a falvakat meg kell őrizni, majd jelezte, hogy Somogy vármegyében van a legtöbb falu az országban.
Megjegyezte, hogy Magyarország mezőgazdasága húszmillió ember élelmezésére elegendő. Ezért a mezőgazdaság nagyon fontos támpillére a magyar gazdaságnak. Elmondta, hogy a Mercosur-megállapodás és az ukrán termékek behozatala azt jelenti, hogy a tízmillió magyar import termékeket kellene fogyasztania. Az importon pedig csak a kereskedőnek van haszna.
Ezért a magyar szuverenitásnak is kulcskérdése, hogy legyen magyar falu és mezőgazdaság
– húzta alá a kormányfő. Leszögezte, hogy a nemzeti parlamenteknek is ratifikálni az uniós megállapodásokat, amit nem vehetnek el tőlünk. Azonban a bizottság ideiglenesen hatályba akarja léptetni a Mercosur-megállapodást, amit azonban nem csak hazánk, hanem más országok sem akarnak ratifikálni.
Európai gazdaösszefogás kell és akkor a gazdákat meg lehet menteni
– tette hozzá.
Orbán Viktor úgy folytatta, a magyar mezőgazdaság sokat fejlődött, az unióban jó helyen állunk, de az első háromba kell bekerülni. Brüsszel a gazdák ellenfele Magyar Péterrel, Weberrel, Zelenszkijjel együtt.
A rezsiről azt mondta, a természetes piaci folyamatoktól elszakították az energiaárakat, ez volt a rezsicsökkentés.
Ha azt nézzük, mi van ma Európában, azt látjuk, ott kétszer, háromszor többet fizetnek. A rezsit országosan kell szabályozni, és elvéve a nagy vállalatoktól a profit egy részét, fedezni tudjuk a rezsicsökkentést
– mondta a kormányfő.
Kapitány Istvánról
A Tisza új igazolása, Kapitány István kapcsán jelezte, amikor meglódult az energiaárak növekedése a háború miatt, a Shell 19 milliárdról 40 milliárdra növelte a profitját.
Meggyőződésem, hogy a rezsicsökkentést, mint szolgáltatást fent kell tartani, és amíg nemzeti kormány van, addig marad, míg az ellenfeleink ezt el akarják törölni, erről Brüsszelből naponta küldenek levelet. Ez a választásnál is fontos
– hangsúlyozta.
Hosszabb távon jelezte, cél, hogy elérjük az energiafüggetlenséget Paks 2 megépítésével, Paks 1 üzemidejének meghosszabbításával, a napelem fejlesztésével, és gázmezők vásárlásával. – Ha ezt végig tudjuk vinni, akkor saját villamosenergia-igényünket magunk elő tudjuk állítani – mondta.
Ukrajna volt az ütközőzóna
Orbán Viktor elmondta, hogy Ukrajna volt az ütközőzóna a nyugati világ és Oroszország között. Azonban a nyugatiak és az ukránok úgy döntöttek, hogy Ukrajna csatlakozik a nyugati biztonsági rendszerhez. De az oroszok azt mondták, hogy ha ehhez ragaszkodnak a nyugatiak, akkor abból háború lesz.
Így is lett
– tette hozzá a kormányfő. Szerinte bele kell törődni arra, hogy a NATO nem húzódhat Oroszország határainál, mert arra az oroszok háborúval fognak reagálni. Arról kellene megegyeznünk, hogy Ukrajna miként lesz ismét egy ütközőállam. Ennek az alternatívája a folyamatos háború – húzta alá.
Hangsúlyozta, legnagyobb veszély az, hogy a magyar gyerekeket elviszik katonának, és ott fognak állni Ukrajna földjén.
Mi nem szeretnénk olyat, hogy Magyarországon olyan kormány legyen, amely nem kimaradni akar, hanem egyszerre lépni a nyugat-európaiakkal. És, hogy ki jön vissza, arról a világháború dokumentumai beszélnek. A Tisza ellen kell fellépni, nehogy elvigyék a gyerekeinket
– hangsúlyozta.
A pénzről azt mondta, az unió a háború mellett döntött, ehhez két helyről szerez pénzt. A tagállamoktól, illetve hitelből.
Eddig 195 milliárd eurót küldtek, most 90 milliárdot adnak megint hitelből. Úgy nyerjen a Tisza, ahogy az ukránok visszafizetik majd ezt
– mondta.
Brüsszel már jövőre fel akarja venni Ukrajnát az unióba
A bizottság tervéről elmondta, a legfrissebb dokumentum szerint 800 milliárd dollár előállításáról beszélnek, ami nem tartalmazza a katona kiadásokat, az urán felmérés szerint ez külön a 700 milliárdot is meghaladhatja, és ennek az előteremtésére 2027-ig Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz.
Vagyis a tagság nem a ködös távoli jövőben lesz, hanem jövőre, és a 800 milliárd valójában 1500 milliárd dollár
– emelte ki, hozzátéve, az első világháborús jóvátételt 1990-re fizették ki a németek.
Orbán Viktor a 2026-os választások tétjéről
A 2026-os választás egyik tétje, hogy Magyarországot ebbe a pénzügyi adósrabszolgaságba engedjük-e, vagy pedig nemet mondunk és ellenállunk
– húzta alá Orbán Viktor. Majd bemutatta a kormány által elindított nemzeti petíciót, amivel a magyarok nemet mondhatnak az orosz-ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy a ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére. A miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti petíciót.
Megjegyezte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal. „Ukrajnának kívül kell maradni az Európai Unión, de beengedni őket életveszély és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent” – tette hozzá.
Leszögezte, hogy egy nagy nemzeti összefogásra lesz szükség, hogy Magyarország kívül maradjon a háborúból.
Orbán Viktor: Trump nemcsak kitölti a hivatali idejét
A következő körben kérdezték a kormányfőt Trumppal való kapcsolatáról, mire úgy válaszolt, amit ma látunk, az szokatlan számunkra.
A mi kódrendszerünk eltér az amerikaitól, ők szuperlatívuszokban beszélnek mindig, míg mi visszafogottabbak vagyunk. Ennek most vége van, kiderült, hogy a NATO befuccsolt, és Trump mentette meg. A gázai övezetben is béke van most, Venezuelából pedig tonnaszámra szállították a drogot, ennek is vége van
– sorolta.
Hozzátette, minden nemzetközi intézmény, ami megbénult, most eredményes. Lehet, hogy egész Grönlandot, mint egy jégdarabot bele akarta tenni az italába, és talán nem megy, de katonai szempontból minden úgy lesz, ahogy Amerika akarja.
Trump nem eltölti a hivatali idejét, hanem eredményeket ér el, remélhetőleg az orosz-ukrán háború terén is sikerül békét teremteni
– mondta, hangsúlyozva, Magyarországnak Trump összességében jó, mert ha nem lennénk 2015 óta szövetségben, a rezsicsökkentésnek befellegzett volna, és az amerikai befektetések érkeznek Magyarországra, és a pénzügyi védőpajzs esetében ha valaki pénzügyi válságot akarna kirobbantani Magyarországon, van védelmünk.
Akiben nincs félelem, az nem tudja felmérni a kockázatot
A miniszterelnök elmondta, hogy a bátor legyőzi a félelmét, a gyáva nem. Mint jelezte, akiben nincs félelem, az vakmerő és nem tudja felmérni a kockázatot. Amikor az ukránokra néz és Zelenszkij fenyegeti, akkor arra szokott gondolni, hogy ő már az ötödik ukrán elnöke. Hozzátette: nem emlékeznek az előző négy nevére sem.
A fenyegetés sajátos ukrán formája sértegetéssel kombinálódik. A kormányfő a sértéseket jól tűri, szerinte akkor kell visszaszólni, amikor a sértés Magyarország becsületébe gázol. Kitért rá, hogy Magyar Péter is fenyegetéssel tölti a mindennapjait. Ennek kapcsán megjegyezte: sohase mondd a krokodilnak, hogy nagy a pofája, amíg nem értél át a túlsó partra.
A brüsszeli konfliktusok kapcsán Orbán Viktor elmondta: csak olyan konfliktust szabad vállalni, amit meg lehet nyerni. Továbbá meg kell nézni, hogy kikkel lehet szövetkezni és kell egy terv, amit a megfelelő pillanatban végre kell hajtani.
Magyarországot nem visszük semmilyen kalandorságba, mert mi vagyunk a biztos választás
– tette hozzá.
Az önkormányzatok számíthatnak a kormányra
Orbán Viktor a helyi úthálózat megújításáról azt mondta, a településeken belüli utaknál az önkormányzatok számíthatnak a kormányra, a határban lévő utaknál pedig a gazdáknak adnak majd kormányzati forrásokat a helyieknek.
Beszélt arról is, hogy a tanárok és a mindenkori közhatalom közti viszony fontos. Az elmúlt 30 évben a tanárok azt érezhették, hogy kihasználják őket, és a szülök is balhéznak velük.
Most sikerült elérni oda, hogy átlagban 900 ezer forintot keres egy tanár. Ez az első lépés, hogy ne áldozatnak érezze magát a pedagógus, hanem szeresse a hivatását. Ezen kívül újra kell gondolni a nemzeti tananyagot, és fontos, hogy ne egy Csipke Józsikát író ember legyen kultuszminiszter
– fogalmazott a kormányfő.
Az uniós pénzek kapcsán kitért arra, hazánk be is fizet és kap is támogatást.
Van 100 százalék GDP, aminek 3 százalékát adja az unió. Azért harcolunk a pénzünkért, mert jár, erre van egy szabályrendszer. Nem akarják odaadni, így el kell venni, mégpedig úgy, hogy látszódjon, mintha odaadta volna. Van 22 milliárd euró, ami 7 év alatt jár, és 12 milliárd a számlánkon van. Van még ott 10 milliárd, ami a miénk
– mondta Orbán Viktor.
A Fidesz a biztos választás
A miniszterelnök a rendezvény végén megköszönte a kedves fogadtatást és a kérdéseket. A Fidesz a biztos választás, azért is jöttem, hogy erről meggyőzzem önöket – tette hozzá.
Mint mondta, az érvei egyik felét előadta. Kiemelte, hogy a veszélyek korában élünk, lesznek még veszélyes pillanatok, közvetlen háborús fenyegetés van, a fiatalokat fenyegeti a katonai szolgálat veszélye és mindannyiunkat fenyeget a gazdasági csőd, ha nem állunk ellen mindannak amit Brüsszel és az ide küldött bábkormány képviselői akarnának.
Ezért biztos választás a Fidesz, mert nemzeti alapokon állunk. A Fidesz a magyar emberek pártja, sohasem fogjuk megengedni, hogy olyan programmal jöjjön valaki Brüsszelből, ami rossz a magyaroknak. Most biztosra kell mennünk, a Fidesz a biztos választás
– zárta felszólalását Orbán Viktor.
Rákay Philip a rendezvényén végén jelezte, hogy jövő héten Hatvanban folytatódik a DPK háborúellenes gyűlése.
A miniszterelnök teljes beszédét alább tudod visszanézni:
