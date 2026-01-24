Orbán Viktor: A magyar szuverenitás kulcskérdése a vidék és a mezőgazdaság

A Háborúellenes Gyűlés országjárásának kaposvári állomásán is felszólal Orbán Viktor, aki Davos és Brüsszel után érkezik a Somogy vármegyei városba. A miniszterelnök hetedik alkalommal szólal fel a háborúellenes gyűlésen, legutóbb múlt szombaton Miskolcon válaszolt a jelenlévők által feltett kérdésekre.

Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktort szűnni nem akaró álló vastapssal köszöntötte a tömeg a Kaposvár Arénában. A miniszterelnök humorosan azzal kezdte, hogy a Davos-Kaposvár járattal érkezett, brüsszeli kitérővel. A kormányfő hozzátette: így elsőkézből tudok önöknek beszámolni arról, hogy mi is történik a világban. Orbán Viktor egy rövid kitérő erejéig felidézte kaposvári emlékeit.

A bevezetést követően Szita Károly megköszönte a szívélyes szavakat, majd átadta a szót a közönségnek, akik kérdéseket tehettek fel a miniszterelnöknek.

Mezőgazdaságról

A miniszterelnök egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy az emberiség távolodik a valóságos természetes közegétől. Kiemelte, hogy a falvakat meg kell őrizni, majd jelezte, hogy Somogy vármegyében van a legtöbb falu az országban.

Megjegyezte, hogy Magyarország mezőgazdasága húszmillió ember élelmezésére elegendő. Ezért a mezőgazdaság nagyon fontos támpillére a magyar gazdaságnak. Elmondta, hogy a Mercosur-megállapodás és az ukrán termékek behozatala azt jelenti, hogy a tízmillió magyar import termékeket kellene fogyasztania. Az importon pedig csak a kereskedőnek van haszna.

Ezért a magyar szuverenitásnak is kulcskérdése, hogy legyen magyar falu és mezőgazdaság

– húzta alá a kormányfő. Leszögezte, hogy a nemzeti parlamenteknek is ratifikálni az uniós megállapodásokat, amit nem vehetnek el tőlünk. Azonban a bizottság ideiglenesen hatályba akarja léptetni a Mercosur-megállapodást, amit azonban nem csak hazánk, hanem más országok sem akarnak ratifikálni.

Európai gazdaösszefogás kell és akkor a gazdákat meg lehet menteni

– tette hozzá.

Orbán Viktor úgy folytatta, a magyar mezőgazdaság sokat fejlődött, az unióban jó helyen állunk, de az első háromba kell bekerülni. Brüsszel a gazdák ellenfele Magyar Péterrel, Weberrel, Zelenszkijjel együtt.