Üdvözlik a januári rezsistopot a nyugdíjasok

Mint azt korábban megírtuk, Orbán Viktor bejelentette, hogy a hidegre való tekintettel a kormány átvállalja a magyar családok terheit, azaz a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást. A rezsistop döntését Murvainé Láng Róza, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület (ONYPE) elnöke is meleg szívvel fogadta.

Óriási terhet vett le a nyugdíjasok válláról. Fotó: ONYPE

Európa legalacsonyabb energiárát fizetik a nyugdíjasok

Fontos segítség volt számunkra, a magyar nyugdíjasok számára, hogy az elmúlt években Európa legalacsonyabb energia árát fizettük Magyarországon. Ez nagy segítség az időseknek, akiknek egyébként is jelentős tehertételt jelentenek a mindennapi kiadások. Azonban a most januárban tapasztalt extrém hideg komoly mértékben megnövelte kiadásainkat: többszöröse elfogyott a szokásos mennyiségű tűzifának, és sokszorosára nőtt a korábbi években megszokott gáz-, és áramfogyasztás is. Ez jóval nagyobb anyagi nehézséget okozhatott volna nekünk, mint a korábbi években.

– fogalmaz Murvainé Láng Róza, aki szerint a magyar kormány jó időben, fontos döntést hozott azzal, hogy bevezette a januári rezsistopot, mivel ez több mint kétmillió nyugdíjast érint és óv meg az extrém hideg okozta többletköltségektől, hiszen ezeket most nem nekik kell fizetni, hanem az állam átvállalja azt.

Ezért a kormány lépését üdvözöljük, amely által könnyebben tudjuk segíteni a saját és unokáink életét is. Bízunk továbbá abban is, hogy Magyarország vezetése nem enged a brüsszeli nyomásnak, amely a rezsicsökkentés eltörlésére irányul, mert az nagyon hátrányosan érintené a magyar nyugdíjasokat, havonta sok tízezer forintos többlet terhet okozva ezáltal.

– olvasható a közleményben.