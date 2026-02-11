Zelenszkij kitüntetett őrnagya megfenyegette Magyarországot

Nyíltam fenyeget Ukrajnából Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya, aki egyben a neonáci C14 csoport vezetője is. Karasz, akit korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tüntetett ki, most katonai invázióval fenyegette meg hazánkat – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

Mint ismert, a szomszédunkban dúló orosz–ukrán háború árnyékában Ukrajna katonai képességei elképesztő tempóban fejlődnek, jelentős részben az európai drón- és fegyvergyártásnak köszönhetően.

Most hazánk újabb nyílt fenyegetés kapott Ukrajnából, Jevhen Karasztól. A videóban a neonáci C14 csoport vezetője fontosnak tartja kiemelni, hogy nem csak Oroszország az ellenségük. Ukrajna ellenségnek tekinti mindazon országokat, akik ellenségesen viselkednek velük szemben most, vagy akár a jövőben. Karasz szerint nem Oroszország a legnagyobb probléma, mert az a jelenlegi formájában meg fog szűnni létezni, feltehetően muszlimmá válik majd. Majd Karasz felteszi a kérdést: „Mit fog Orbán csinálni? Ez a kis csahos?”

Most egyetlen 128-as dandár két perc alatt odaérhetne, ha Orbán hirtelen azt mondaná: «KGB-ügynök vagyok, nézzétek, usankában vagyok»

– hallható a felvételen. Zelenszkij kitüntetett őrnagya azzal zárja szavait, hogy az ukrán nemzetbiztonság nem kelet, nem nyugat, nem dél irányában dől el. Számukra az ukrán nemzetbiztonság egyet jelent Ukrajna érdekeinek védelmével. Mindegy, hogy öt vagy tíz év múlva, de készen állnak majd a kihívásokra.