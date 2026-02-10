RETRO RÁDIÓ

Döbbenetes videó Ukrajnából: egy kicsi gyerek magyarázza egy babának, mi az a légiriadó

Szívszorító felvétel terjed az interneten: egy apró kisfiú próbálja megnyugtatni pár hónapos húgát egy légiriadó közben. Ukrajna most háborús övezet, a hétköznapok minden szegletét befolyásolja a helyzet, ami másnak ünnepi pillanat lenne a karácsonyfa alatt, nekik az is a háború valósága.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 16:50
Módosítva: 2026.02.10. 18:11
háború ukrajna orosz-ukrán háború

Ez nem egy katasztrófafilm jelenete, nem is egy megrendezett drámai felvétel. Ez az ukrajnai valóság, ahol a háború borzalmai már a legkisebbek mindennapjainak is részei.

ukrajna
Ukrajna most háborús övezet és ezt a legkisebbek is a bőrükön érzik Fotó: MTI

Az interneten keringő videón egy testvérpár van a karácsonyfa alatt. Meleg fények, díszek, meghittség, itt akár egy idilli családi fotó is készülhetne, amit később büszkén mutogatnak a rokonoknak. A jelenet azonban egészen más fordulatot vesz.

A három év körüli kisfiú nem verset mond és nem az ajándékokról beszél, hanem lehajol  a pár hónapos húgához, és halkan, komolyan magyarázni kezd:

Félsz a légiriadótól? Minden rendben van. Apa veled van. Anya veled van. Én veled vagyok. Nagymama veled van. Nagypapa veled van. Ne félj a riadótól. Ez csak egy kellemetlen hang. Mindjárt vége lesz.

Egy hároméves gyerek szájából ezek a mondatok felfoghatatlanul súlyosak. Olyan szavak, amelyeknek nem lenne helyük egy kisgyerek világában. Mégis természetesen, szinte felnőttes nyugalommal mondja őket.

A legmegrendítőbb pillanat talán az, hogy a kislány láthatóan megnyugszik. Bízik a bátyjában. Neki ez a hang, ez a magyarázat, ez a helyzet már a hétköznap része.

Borzasztó belegondolni is,  hogy ilyen apró gyerekeknek kell megtanulniuk, mi az a légiriadó. A kisgyerekek általában szeretnek katonásat játszani, de ezeknek a gyerekeknek a háború nem mese, nem játék, hanem mindennapi valóság.

A kisfiú felsorolása azonban egy másik, fájdalmas igazságra is rávilágít. Azt mondja: apa, anya, nagymama, nagypapa – mind vele vannak. Ez azt jelenti, hogy ők még szerencsések. Együtt van a család.

Sok ukrajnai család ezt sem mondhatja el magáról. Sok gyermeknek nincs ott az édesapja  és a  nagyszülei, vagy éppen az otthona sincs meg, ahová visszatérhetne. 

Magyarország nem keveredhet bele a háborúba.


 

